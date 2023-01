Joker treffen auf Wölfe und Eispiraten

Kaufbeuren. (PM ESVK) In großen Schritten geht es in der DEL2 nun auf die Zielgerade. Das letzte Saisonviertel hat begonnen und der Kampf um...

Das letzte Saisonviertel hat begonnen und der Kampf um die besten Ausgangspositionen im Kampf um die Meisterschaft und den Klassenerhalt ist im vollen Gange. Der ESVK trifft am Wochenende dabei auf den EHC Freiburg und reist nach Westsachsen zu den Eispiraten Crimmitschau.

Tickets

Karten für das Heimspiel gegen den EHC Freiburg sind aktuell noch im Ticket-Online-Shop, in allen bekannten Vorverkaufsstellen und in der ESVK-Geschäftsstelle erhältlich.

Freitagabend Heimspiel gegen Freiburg

Am Freitag gastiert mit dem EHC Freiburg der aktuelle Tabellensiebte der DEL2 in Kaufbeuren. Die Mannschaft von Trainer Robert Hoffmann hat aktuell 39 Partien absolviert und sich dabei im bisherigen Saisonverlauf 61 Punkte erspielt. Erstes Bully in der energie schwaben arena ist um 19:30 Uhr.

Sonntag in Crimmitschau

Am Sonntag geht die Reise für die Joker dann nach Westsachsen zu den Eispiraten Crimmitschau. Das Team von Trainer Marian Bazany steht derzeit mit 40 absolvierten Spielen und 50 Punkten auf dem Konto auf dem zwölften Tabellenplatz und kämpft damit um die wichtige Teilnahme an den Pre-Playoffs. Spielbeginn im Kunsteisstadion im Sahnpark ist um 17:00 Uhr.

Der Kader der Joker

Die Nachrichten aus der Medizinischen Abteilung waren zu Wochenbeginn nicht gerade positiv. Neben Fabian Koziol, der sich aktuell im Reha-Training befindet und dabei sichtbar gute Fortschritte macht, fehlt weiterhin auch Tomas Schmidt. Eine Operation ist beim Verteidiger zwar nicht nötig, wie lange Tomas Schmidt ausfällt, ist aber derzeit nicht genau zu sagen. Weiter wird Trainer Marko Raita am Wochenende auch auf Alex Thiel verzichten müssten. Der Punktbeste Joker Defender wird aufgrund einer Unterkörperverletzung wohl pausieren somit nicht zur Verfügung stehen. Yannik Burghart wird dem ESVK dazu auf unbestimmte Zeit leider auch nicht zur Verfügung stehen. Der junge Stürmer muss sich kurzfristig einer Operation unterziehen und fällt somit bis auf weiteres aus.

