Joker treffen auf Tigers und FÃ¼chse

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach dem ersten Saisonsieg am Dienstagabend in Heilbronn ist die Erleichterung bei den Jokern natürlich groß. Nach vier Niederlagen zum Saisonstart...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach dem ersten Saisonsieg am Dienstagabend in Heilbronn ist die Erleichterung bei den Jokern natürlich groß.

Nach vier Niederlagen zum Saisonstart spiegelte sich die eigentlich gute Leistung der Mannschaft, nun auch auf der Anzeigentafel und dem Punktekonto wider.

Auswärtsspiel in Bayreuth

Am Wochenende geht es für den ESVK am Freitagabend mit einem Auswärtsspiel bei den Bayreuth Tigers weiter. Spielbeginn in der Wagnerstadt ist um 20:00 Uhr. Die Tigers belegen aktuell mit drei Punkten aus vier Spielen den 12. Tabellenplatz.

Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse

Am Sonntag gastieren dann die Lausitzer Füchse in Kaufbeuren. Erstes Bully in der erdgas schwaben arena ist um 17:00 Uhr. Die Füchse können nach vier Spieltagen acht Punkte auf ihrem Konto aufweisen und stehen auf Tabellenplatz vier.

Tickets für das Spiel gegen die Lausitzer Füchse sind aktuell im Ticket-Online-Shop und in der ESVK Geschäftsstelle zu bekommen. Wir bitten zu beachten, dass für die Heimspiele der Joker die 3G-Plus Regel gilt. Alle Infos dazu sind auf esvk.de zu finden.

ESVK Trainer Tray Tuomie kann dabei wohl auf den gleichen Kader wie beim Auswärtsspiel am Dienstagabend in Heilbronn zurückgreifen. Was bedeutet, dass ein Einsatz von Branden Gracel weiter fraglich ist, alle anderen Spieler nach heutigem Stand somit fit und einsatzfähig sind.