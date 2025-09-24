Joker treffen auf die Steelers und reisen zur DEG

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren um Stürmer Tyson McLellan stehen am dritten und vierten Spieltag in der DEL2 Saison 2025/2026 zwei sehr spannende und zu gleich auch interessante Duelle an.

Dabei treffen die Wertachstädter auf den aktuellen Aufsteiger und DEL2 Rückkehrer Bietigheim Steelers sowie auf den DEL Absteiger Düsseldorfer EG.

Das Heimspiel gegen die früheren DEL2 Serienmeister Bietigheim Steelers findet am Freitagabend um 19:30 Uhr in der energie schwaben arena statt. Die Auswärtspartie im ISS Dome in Düsseldorf steigt am Sonntag um 17:00 Uhr.

Aus der Kabine

Nach derzeitigem Stand kann Chef-Trainer Todd Warriner auch am kommenden Wochenende wieder auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Zudem werden vom DEL Kooperationspartner Red Bull München aller Voraussicht nach wieder Verteidiger Rio Kaiser und Stürmer Nikolaus Heigl im Spieltagskader des ESVK stehen.

Stimme zum Wochenende

ESVK Torhüter Daniel Fießinger über die beiden Spiele am Wochenende: „Die Steelers haben bereits in der Vorbereitung ihre Qualität unter Beweis gestellt. Auch die ersten Ergebnisse in der Liga waren äußerst knapp. Es ist wichtig, die Bietigheimer nicht zu unterschätzen, denn sie verfügen definitiv über die Fähigkeit, die Fehler ihrer Gegner schnell auszunutzen. Wir erwarten ein spannendes und hart umkämpftes Spiel. Da es sich um ein Heimspiel handelt, bin ich zuversichtlich, dass wir am Ende als Sieger vom Eis gehen können. Am Sonntag steht uns zuerst einmal eine lange Anreise nach Düsseldorf bevor. Die DEG hat zwar einen kleineren Kader, aber dieser ist von sehr hoher Qualität. Ich freue mich persönlich sehr auf die Begegnung im ISS Dome und hoffe auf viele Zuschauer sowie eine großartige Stimmung. Wir sind gespannt, was uns dort erwartet, sind aber bestens Vorbereitet und wollen natürlich auch dort Punkte mitnehmen. Dazu wird es für unseren Kapitän Bernhard Ebner ein ganz besonderes Spiel an seinem ehemaligen Wirkungsort sein.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!