Joker treffen auf Blue Devils und Rote Teufel

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stehen in der DEL2 am Wochenende die Spieltage 38 und 39 auf dem Spielplan.

Dabei trifft die Mannschaft um die neuen Coaches Leif Carlsson und Patric Wener auf zwei teuflische Gegner. Am Freitagabend geht es dabei in der energie schwaben arena gegen die Blue Devils Weiden. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Am Sonntag um 18:30 gastieren die Allgäuer dann bei den Roten Teufeln vom EC Bad Nauheim.

Tickets für Heimspiele des ESVK sind online unter tickets.esvk.de erhältlich. Dazu selbstverständlich auch in allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der ESVK-Geschäftsstelle und an der Abendkasse.

Aus der Kabine

Yannik Burghart ist nach seiner abgesessenen Strafe wieder zurück im Lineup. Cody Porter und Florian Reinwald sind wieder fit und somit Optionen für das Wochenende.

Weiter verletzungsbedingt nicht dabei sind:

Henri Kanninen: Der Top-Scorer wurde mittlerweile erfolgreich operiert und fällt wie bereits mitgeteilt für den Rest der Saison aus.

Dartagnan Joly: Der Kanadier wird, wenn alles klappt, im Verlauf der nächsten Woche wieder in das Mannschaftstraining einsteigen.

John Rogl: Aktuell sieht es danach aus, als könnte John Rogl Mitte Februar wieder fit sein.

Jonny Tychonick: Beim Offensiv-Verteidiger ist der Plan weiterhin, dass er ebenfalls Mitte Februar wieder in das Lineup zurückkehren kann.

Joe Cassetti: Der US-Amerikaner ist seine Schiene los. Bei einem weiteren positiven Verlauf könnte der Stürmer Ende Februar wieder eine Option sein.

Ob Förderlizenzspieler vom DEL Kooperationspartner Red Bull München am Wochenende zur Verfügung stehen, ist aktuell noch unklar.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!