Joker testen gegen Starbulls

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach dem Turnier-Wochenende in Südtirol absolviert der ESV Kaufbeuren am Freitagabend sein erstes Heimspiel in der aktuellen Vorbereitungsphase auf die DEL2 Saison 2022/2023. Dabei trifft die Mannschaft der Buron Joker auf den Oberligisten Starbulls Rosenheim. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs seit dem Abstieg der Oberbayern zum Ende der Spielzeit 2016/2017. Spielbeginn in der erdgas schwaben arena ist um 19:30 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor Spielbeginn. Vergünstigte Tickets (Gegenüber den Spielen der Hauptrunde) für das Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim sind in der ESVK Geschäftsstelle, an der Abendkasse und im Ticket-Online-Shop erhältlich. Am Sonntag geht es für die Joker dann wieder auf Reisen. Es steht ein Testspiel beim Österreichischen Alps Hockey League Club EHC Lustenau auf dem Programm. Spielbeginn in der Rheinhalle ist um 18:30 Uhr. Der Kader:

Joker Trainer Marko Ratia muss dabei neben Fabian Koziol zwei weitere Ausfälle verkraften. Yannik Burghart wird dem ESVK nach einer Unterkörperverletzung für einen längeren Zeitraum fehlen. Die genaue Ausfalldauer ist leider im Moment noch nicht genau festzulegen. Max Hops, der sich beim Spiel gegen die Rittner Buam eine Unterkörperverletzung zugezogen hat, wird den Allgäuern wohl bis zu vier Wochen fehlen. Erstmals mit dabei ist dafür Förderlizenzspieler Nicolas Appendino, der Verteidiger von Kooperationspartner Redbull München weilt seit Dienstag in Kaufbeuren und hat auch das Training mit seiner neuen Mannschaft aufgenommen.