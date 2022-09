Joker testen gegen den EHC Winterthur und EisbÃ¤ren Regensburg

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach einer weiteren intensiven Trainingswoche stehen für den ESV Kaufbeuren am Wochenende nun zwei weitere Testspiele auf dem Programm. Dabei trifft...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach einer weiteren intensiven Trainingswoche stehen für den ESV Kaufbeuren am Wochenende nun zwei weitere Testspiele auf dem Programm.

Dabei trifft die Mannschaft von Trainer Marko Raita am Freitag in der erdgas schwaben arena auf den Schweizer Zweitligisten EHC Winterthur. Die Mannschaft aus dem Kanton Zürich belegte in der Saison 2021/2022 den 10. Platz in der Swiss League und wird für die Joker bestimmt ein sehr interessanter und herausfordernder Gegner sein. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Die Stadion-Tore öffnen um 18:30 Uhr.

Tickets:

Vergünstigte Tickets (Gegenüber den Spielen der Hauptrunde) für das Heimspiel gegen den EHC Winterthur sind in der ESVK Geschäftsstelle, an der Abendkasse und im Ticket-Online-Shop (Link in den Kommentaren) erhältlich.

Testspiel beim Ligakonkurrenten

Am Sonntag testen die Joker dann gegen die Eisbären Regensburg. Das Spiel beim DEL2 Aufsteiger aus der Oberpfalz beginnt um 17:00 Uhr. Das Spiel wird ebenfalls Live auf SpradeTV übertragen.

Der Joker Kader für das Wochenende

ESVK Trainer Marko Raita muss dabei weiter auf die verletzten Spieler Fabian Koziol, Yannik Burghart und Max Hops verzichten. Alle anderen Akteure sind fit und werden in den Spielen auch zum Einsatz kommen.