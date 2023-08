Joker testen am Wochenende zwei Mal gegen Teams aus Ã–sterreich

Artikel anhören Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stehen am Wochenende zwei Testspiele gegen Mannschaften aus Österreich auf dem Plan. Dabei reisen die...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stehen am Wochenende zwei Testspiele gegen Mannschaften aus Österreich auf dem Plan.

Dabei reisen die Joker am Freitag um 19:30 Uhr nach Feldkirch zu den Vorarlberg Pioneers. Am Sonntag trifft der ESVK dann um 18:30 Uhr in der energie schwaben arena auf den EHC Lustenau.

Tickets für die Heimspiele der Joker sind wie gewohnt im Ticket-Online-Shop, in der ESVK Geschäftsstelle, an den Abendkassen und in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Die Pioneers aus Vorarlberg spielen in der internationalen ICEHL (früher EBEL) und werden von Dylan Stanley trainiert. Dylan Stanley ist vielen ESVK-Fans mit Sicherheit noch aus seiner Zeit als aktiver Spieler bei den Starbulls Rosenheim ein Begriff, als der ESVK und die Starbulls in der Saison 2008/2009 in einem fast schon legendären Halbfinale um den Finaleinzug der Oberliga und somit auch um den Aufstieg in die DEL2 kämpften. Die Pioneers tragen ihre Heimspiele dabei in der Vorarlberghalle in Feldkirch aus. In der abgelaufenen Saison, welche gleichzeitig die Premieren-Spielzeit in der ICEHL war, belegte das Team aus Feldkirch den 13. und somit auch letzten Tabellenplatz.

Der Gast am Sonntag in der energie schwaben arena, der EHC Lustenau spielt aktuell in der AlpsHL, welche sozusagen der Unterbau der ICEHL ist. Die Joker hatten in den letzten Jahren auch immer wieder Testspiele gegen die Vorarlberger ausgetragen. Mann kennt sich also bestens. In der abgelaufenen Spielzeit belegte die Mannschaft von Coach Philipp Winzig den elften Tabellenplatz und konnte sich am Ende über eine Qualifikationsrunde noch für das Playoff-Viertelfinale qualifizieren.

Auf die Mannschaft um die Trainer Marko Raita und Daniel Jun warten also zwei interessante Testspielgegner. Die Joker müssen dabei am Wochenende verletzungsbedingt sicher auf die Verteidiger Fabian Nifosi und Philipp Bidoul verzichten. Erstmals für die 1. Mannschaft wird dafür aber U20 Verteidiger Jakob Peukert auflaufen. Dazu ist Nikolaus Heigl aktuell mit Redbull München auf Reisen. Der Förderlizenzspieler wird für die Münchner in der Champions Hockey League auflaufen. Erfreuliche Nachrichten gibt es derweil auch von Sami Blomqvist. Die Nummer 71 der Joker ist samt seiner Frau und der gemeinsamen Tochter wieder in Kaufbeuren eingetroffen. Ob Sami Blomqvist allerdings am Freitag schon zum Einsatz kommt, ist aktuell noch offen. Im Tor werden sich Daniel Fießinger und Rihards Babulis die Spiele am Wochenende teilen.

Das Heimspiel des ESVK gegen den EHC Lustenau läuft wie gewohnt auf Sprade.TV. Liveberichte vom Spiel gibt es dazu auf unserem Instagram Kanal in der Story.

