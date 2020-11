Joker starten gegen EislÃ¶wen in die Saison

Kaufbeuren. (PM ESVK) Endlich will man sagen. Die DEL2 Saison 20/21 beginnt am Freitagabend und die Joker begrüßen dabei um 19:30 Uhr die Dresdner...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Endlich will man sagen. Die DEL2 Saison 20/21 beginnt am Freitagabend und die Joker begrüßen dabei um 19:30 Uhr die Dresdner Eislöwen in der erdgas schwaben arena.

Zwei Tage später, am Sonntag um 17:00 Uhr, steht dann die Auswärtspartie bei den, in der Vorbereitung sehr stark aufspielenden, Bietigheim Steelers auf dem Programm.

Beide Spiele Live auf Sprade.TV

Die Sprade.TV Übertragung aus Kaufbeuren beginnt am Freitag bereits um 19:00 Uhr. Dabei hat sich das ESVK.TV Team auch ein erweitertes Programm ausgedacht. Vor dem Spiel ab ca. 19:05 wird es ein ca. 18-Minütiges Interview mit Florian Thomas geben. In den beiden Pausen senden wir ein zweiteiliges Interview mit ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl, er mit uns über die wirtschaftlichen und sportlichen Belange der Joker gesprochen hat. Nach dem Spiel lohnt es sich ebenfalls an den Bildschirmen zu bleiben. Wir übertragen dann noch die Pressekonferenz mit den beiden Trainer Rico Rossi und Rob Pallin. Eine Stimme eines Spielers zum Spiel wird es ebenfalls geben. Das Spiel kann hier schon gebucht werden: https://www.sprade.tv/gamedetail/3805/

Wie gehen die Joker am Wochenende in die Spiele

ESVK Trainer Rob Pallin muss am Wochenende sicher auf Max Lukes, Fabian Voit und Markus Schweiger verzichten. Ein Fragezeichen steht vor einem Einsatz von Branden Gracel, der sich im Training eine Verletzung zugezogen hat. Mit von der Partie wird aber auf jeden Fall wieder Tobias Echtler sein, der beim letzten Test in Ravensburg noch verletzungsbedingt passen musste. Gespannt darf man auch noch auf die Entscheidung sein, wer im Tor starten wird. In der Testspielphase wechselten sich Stefan Vajs und Jan Dalgic in den Spielen ab und zeigten dabei beide eine starke Leistung.

Wir brauchen Euch!

Ihr unterstützt die Joker live aus dem heimischen Wohnzimmer vor Sprade.TV oder am Liveticker? So auch am Freitag beim DEL2 Saisonstart gegen die Dresdner Eislöwen? Dann schickt uns doch Fotos von Euch im Trikot, der Fankutte oder mit dem Joker Schal, wie ihr von zu Hause aus mitfiebert, per Mail an fanfoto@esvk.de. Ihr könnt uns eure Bilder aber auch per Nachricht über Facebook oder Instagram schicken. Gerne könnt ihr auf ein Plakat oder ähnliches auch eine Grußbotschaft an die Mannschaft richten. Eurer Fantasie sind dabei keine Grenze gesetzt. Wir freuen uns wirklich über jede Botschaft euch.

Wir bringen eure Bilder und Grußbotschaften von zu Hause nicht nur Live auf Sprade.TV, sondern zeigen die Bilder auch im Stadion auf dem Videowürfel und wollen unseren Jungs damit eine kleine Motivationsspritze verpassen. Denn ohne Euch geht es nicht!

Denkt aber bitte daran, alle Bilder die sicher auf dem Würfel und auf Sprade.TV laufen sollen, brauchen wir am Freitag bis 17:00 Uhr von euch. Alle Bilder die später bei uns ankommen, werden dann eventuell erst zum nächsten Heimspiel gezeigt werden können. Also her mit euren Bildern und Botschaften. Wir freuen uns wirklich riesig auf die Unterstützung der Rotgelben Familie!