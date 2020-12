Joker sind zurÃ¼ck im Spielbetrieb

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach einer längeren Pause kehrt der ESV Kaufbeuren am Freitag und Sonntag zurück in den Spielbetrieb der DEL2. Die Joker reisen...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach einer längeren Pause kehrt der ESV Kaufbeuren am Freitag und Sonntag zurück in den Spielbetrieb der DEL2.

Die Joker reisen dabei am Freitagabend zum Derby nach Ravensburg. Spielbeginn der CHG-Arena ist um 19:30 Uhr. Am Sonntag gastieren die Kassel Huskies in der erdgas schwaben arena. Spielbeginn in Kaufbeuren ist um 18:00 Uhr. Das Spiel wird Live auf MagentaSport übertragen.

Wie gehen die Joker am Wochenende in die Spiele?

Trainer Rob Pallin muss bei den Spielen am Wochenende auf jeden Fall noch stark improvisieren. Neben den verletzungsbedingen Ausfällen von Sami Blomqvist und Max Lukes steht auch vor dem Einsatz des einen oder anderen Spielers nach der Corona Quarantäne noch ein dickes Fragezeichen. Daher ist davon auszugehen, dass einige der nachträglich lizenzierten U20 Spieler am Wochenende mit von der Partie sein werden. Am Sonntag fehlt dem ESV Kaufbeuren dann auch Markus Schweiger, der nach dem Spiel am Freitag in Ravensburg zur Deutschen U20 Nationalmannschaft reist, welche ab Sonntag mit der Vorbereitungsphase zur Weltmeisterschaft in Kanada beginnt.