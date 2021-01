Joker sichern sich zwei Punkte

Kaufbeuren. (PM ESVK) Ein Nachholspiel zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Frankfurter Löwen stand am Dienstagabend auf dem Plan. Die Joker mussten dabei erneut...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Ein Nachholspiel zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Frankfurter Löwen stand am Dienstagabend auf dem Plan. Die Joker mussten dabei erneut auf gleich beide Stammtorhüter verzichten und auch Sami Blomqvist musste weiterhin passen.

Dafür konnte Rob Pallin seinen Topscorer John Lammers wieder aufs Eis lassen und zwischen den Pfosten durfte Maximilian Meier wieder sein Können unter Beweis stellen. Bei den Löwen wartete man gespannt, wie sich die Mannschaft nach der langen, Corona bedingten Zwangspause, wieder in ihren Spielfluss einfinden würde.

Munterer Auftakt in der erdgas schwaben arena. Branden Gracel lässt gleich mal einen gefährlichen Rückhandschuss in Richtung Frankfurter Tor los, trifft aber nur das Außennetz. Auf der anderen Seite zieht Oldie Eduard Lewandowski aus der Distanz ab und Maximilian Meier muss zum ersten Mal eingreifen. Die vierte Minute läuft und es klingelt im Gästetor. Philipp Krauß luchst einem Frankfurter in der Vorwärtsbewegung den Puck ab, dieser landet beim allein startenden Fabian Voit und der bleibt kalt wie eine Hundeschnauze gegen Patrick Klein im Tor der Löwen. Kurz darauf fast das 2:0, aber John Lammers zielt zu genau und trifft ans Lattenkreuz. In der Folge die Gäste die spielbestimmende Mannschaft, Adam Mitchell und Kyle Wood ziehen jeweils freistehend ab, doch der gebürtige Peißenberger Maximilian Meier unterstreicht mit starken Reflexen seine Daseinsberechtigung in Liga Zwei. Es setzt weitere Frankfurter Chancen durch Hüttl und Schinko, der ESVK lässt zu viel zu, ist aber selbst immer wieder gefährlich durch schnelle Konter. Einen Tempogegenstoß verwerten, können dann aber die Gäste in der 16. Minute. Luis Schinko fährt mit viel Speed in die Angriffszone, legt quer auf Darren Mieszkowski und der trifft zum 1:1. Die Frankfurter jetzt etwas übermotiviert und müssen in Person von Eduard Lewandowski für zwei Minuten wegen Beinstellens auf die Strafbank. Die Joker ziehen ihr Überzahlspiel konsequent auf, Tyler Spurgeon erkämpft sich wie gewohnt seinen Platz vor dem Gäste Tor und kann einen schnellen Pass von John Lammers zur 2:1 Führung in der 18. Minute verwerten. Starke Aktion und das bringt Rückenwind. Die Joker sind in den letzten beiden Minuten vor der Sirene die bessere Mannschaft und hoffentlich kann dieser Schwung auch mit ins zweite Spieldrittel genommen werden.

Diese Hoffnung erfüllt sich leider ganz und gar nicht. Die Gäste kommen aggressiv aus der Kabine und nach wenigen Sekunden schon zur ersten Topchance durch Martin Buchwieser, der aber aus kurzer Distanz das Tor nicht trifft. Die Joker geben die neutrale Zone viel zu leicht auf und so wird der Frankfurter Druck immer größer. Zu groß und dadurch fällt auch mit Ansage der Ausgleich in der 24. Minute. Sebastian Collberg passt in die Mitte zu Adam Mitchell, der trifft die Scheibe zwar nicht wirklich gut, aber gut genug, um sie hinter die Linie trudeln zu lassen. Das Spiel machen nun ausschließlich die Löwen. In der 27. Minute dann einmal ein kleines Lebenszeichen der Rotgelben, doch Wörle´s Schuss aus zu spitzem Winkel und leichte Beute für Patrick Klein. Dann schlechter Wechsel der Joker und die Gäste laufen einen Drei gegen Eins Konter, Florin Ketterer wirft sich stark in den Passweg und verhindert Schlimmeres. Frankfurt mit unglaublich gutem Forechecking und die Hausherren können sich kaum aus dem eigenen Drittel befreien. Immer wieder steht Maximilian Meier im Brennpunkt, der erst einen verdeckten Schuss von Dimitriev mit der Fanghand entschärft und dann noch zweimal gegen Topscorer Sebastian Collberg klären kann. Die 34. Minute bricht an, Julian Eichinger erkämpft sich das Spielgerät im Drittel der Löwen, bringt die Scheibe zu Alex Thiel, der weiter auf Branden Gracel und plötzlich steht es 3:2 für Kaufbeuren. Gracel zieht einfach mal aufs Tor und die Scheibe geht irgendwie an Patrick Klein vorbei und hinein. Es folgt ein Videobeweis, aber der Treffer zählt. Am Spielverlauf ändert das allerdings nichts. Die Gäste laufen weiter an und Christian Kretschmann mit der hervorragenden Einschussmöglichkeit, doch der ESVK Keeper bringt die Löwen langsam zur Verzweiflung. Zwei Minuten vor dem Pausentee gibt es noch eine Strafe gegen Frankfurts Collberg, der mit seinem Schläger im Gesicht von Sören Sturm rumhantiert. Die Joker können dadurch die Gefahr zwar vom eigenen Tor weg, aber leider nicht auf das Gegnerische bringen. Bevor es in die Kabinen geht, setzt es nochmals eine Strafe wegen Spielverzögerung gegen die Gäste, was den Jokern ein Powerplay zum Start in das Schlussdrittel beschert.

Der ESVK mit einem Mann mehr auf dem Eis und ersten guten Möglichkeiten durch Tyler Spurgeon und Philipp Krauß. Ein Treffer fällt nicht, aber es gibt direkt die nächsten zwei Minuten gegen Frankfurts David Suvanto. Dann wird es hektisch. Die Löwen fordern vehement einen Pfiff, weil einer ihrer Kollegen zu Fall gebracht wird, Tyler Spurgeon nutzt die Verwirrung und spielt ins Zentrum zu John Lammers der per One Timer auf 4:2 in Minute 43 erhöht. Die Gäste sind außer sich und kassieren weitere zwei Strafminuten wegen unsportlichen Verhaltens. Die Joker könnten also nachlegen, aber bis auf einen gefährlichen Abschluss von Daniel Oppolzer, der leider zu zentral auf Patrick Klein kommt, springt nichts heraus. Es bleibt hektisch und die Gäste zwingen Denis Pfaffengut zu unfairen Mitteln, kommen aber nur kurz in Überzahl, da auch Luis Schinko kurz darauf für zwei Minuten runter muss. Beide Teams also mit vier Feldspielern und Platz auf dem Eis, was die Löwen eindeutig besser nutzen. Maximilian Meier muss einen Schuss von Stephan MacAuly erst abprallen lassen, kann dann mit einem Hechtsprung aber spektakulär dessen Nachschuss klären. Auch einen Alleingang, kurz darauf von Kretschmann, kann Meier parieren. Ganz stark. In der Folge wird um jeden Zentimeter gekämpft, die Joker versuchen Strafen und Gegentore zu vermeiden, was bis zur 55. Minute auch gut funktioniert. Erst gibt es keinen Pfiff als Fabian Koziol von den Beinen geholt wird, dann nutzt Sebastian Collberg einen Querschläger von der Bande und schießt aus spitzem Winkel, MacAuly setzt noch nach und das Hartgummi rutscht zum 4:3 hinter die Linie. Die Gäste erhöhen jetzt die Schlagzahl. Kyle Sonnenburg nagelt die Scheibe von der Blauen Linie wuchtig an den Pfosten. Zwei Minuten stehen noch auf der Uhr als Markus Schweiger nach einer fragwürdigen Entscheidung auf Beinstellen vom Eis muss und die Löwen nutzen diese Chance gnadenlos aus. Kaufbeurens Keeper hält noch gegen Adam Mitchell, aber beim Nachschuss von Stephan MacAuly ist er dann machtlos. Bitter für die Hausherren, die damit ihre Zwei Tore Führung verspielt haben und in die Verlängerung müssen.

Auch in der Overtime bleiben die Rotgelben aber unglaublich effektiv beim Nutzen ihrer Chancen. Bei jeweils drei Feldspielern überlaufen Tyler Spurgeon und John Lammers mit einem Kraftakt ihre Gegenspieler und Letzterer erzielt mit seiner Direktabnahme den Siegtreffer für den ESVK. Ein extra Lob von seinem Trainer, holt sich nach dem Spiel noch völlig zurecht Joker Goalie Maximilian Meier ab.