Joker schlagen den Spitzenreiter

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nachdem die Joker mit ihrem 4:2 Sieg in Ravensburg letzten Sonntag drei Punkte mitnehmen konnten, stand am heutigen Freitagabend in der heimischen energie schwaben arena die nächste Herausforderung gegen die Kassel Huskies an.

Im Kader des ESV Kaufbeuren gab es folgende Änderungen: Premysl Svoboda und Trainer Daniel Jun fehlten krank. Verletzungsbedingt waren Max Oswald und Rihards Babulis nicht dabei. Sten Fischer war wieder mit von der Partie, außerdem stand Jacob Lagacé nach über einem Jahr Leidenszeit endlich wieder für Rot-Gelb auf dem Eis. Der Kanadier wurde vor der Spiel mit tosendem Applaus von den Fans begrüßt. Der ESV Kaufbeuren gewann nach einer engagierten Leistung vor 2.174 Zuschauern mit 4:3.

Das erste Drittel startete perfekt für den ESV Kaufbeuren. Joey Lewis schnappte sich die Scheibe und fuhr hinter den Kasseler Kasten. Von dort aus ging der Pass in den Slot zu Nolan Yaremko. Der Kanadier zog direkt ab, der Puck rutschte Philipp Maurer unglücklich durch und zum 1:0 über die Linie. Die gute Phase sollte sich fortsetzen, denn Dominic Turgeon erhielt wenige Sekunden später eine kleine Strafzeit wegen Stockchecks. Das Powerplay setzten die Joker sehr gut um. Sie machten den Gästen ordentlich Druck, konnten sich aber nicht dafür belohnen. Auch nach der Strafzeit drängten die Hausherren die Gäste regelrecht in ihre Verteidigungszone, Philipp Maurer parierte jedoch mehrmals glänzend. In der zehnten Minute landete ein Fehlpass der Joker auf dem Schläger von Hunter Garlent. Dieser leitete nach links zu Ryan Olsen, der direkt abzog. Daniel Fießinger konnte zwar prallen lassen, allerdings stand da noch Tristan Keck der den Puck dann über die Linie zum 1:1 Ausgleich drückte. Die Kasseler übten anschließend ihrerseits viel Druck auf die Joker aus, ehe sich die Partie von den Spielanteilen her wenig später wieder ausglich. Vier Minuten vor Ende des Drittels musste Ryan Olsen wegen einen Stockschlags auf die Strafbank, was den Jokern aber nichts einbrachte. In den Schlusssekunden ließen die Huskies Dani Bindels gewähren, dessen Alleingang mit einem tollen Rückhandschuss der Kaufbeurer 41 und einem super Fanghandsave Philipp Maurers endete.

Die Gäste starteten deutlich besser in den zweiten Spielabschnitt. Zum Glück für die Joker ahndeten die Schiedsrichter ein Halten Alex Ahlroths. Mit Ablaufen der Strafe kam der Pass von der blauen Linie, gespielt von Jamal Watson, zu Alex Thiel auf der linken Seite. Der zog direkt ab und traf zum 2:1 in den Winkel. Wenige Sekunden später leitete Sami Blomqvist per Bandenpass zu Joey Lewis seinen Treffer ein. Joey Lewis gab ihm den Puck direkt zurück in den Slot und Sami Blomqvist schlenzte links über den Schoner von Philipp Maurer zum 3:1 ein. Im Anschluss an den Treffer drückten die Huskies den ESVK lange Zeit in die eigene Zone. Den Abschluss des Ganzen markierte ein schöner Alleingang von Hunter Garlent. Dieser zog von rechts nach innen, fuhr zunächst vom Tor weg, schoss dann aber aus der Drehung und überwand Daniel Fießinger über der Schulter zum 3:2 Anschlusstreffer. Kurz darauf erhielt der ESVK eine kleine Bankstrafe wegen Spielens mit zu vielen Feldspielern. Kassel befand sich in Überzahl fast ausschließlich im Angriffsdrittel, sie konnten sich für das Powerplay aber nicht belohnen. Zum Ende des Drittels wurde es noch hitzig. Zunächst fuhr Tomas Schmidt einen Open Ice Hit gegen Alex Ahlroth. Nach dem Check schmiss Andrew Bodnarchuck sofort seine Handschuhe weg und packte sich den Kaufbeurer. Tomas Schmidt erhielt eine kleine Strafe wegen Behinderung, Andrew Bodnarchuck erhielt eine kleine Strafe wegen übertriebener Härte. Mit den Schlusssekunden hatte Tristan Keck noch eine Doppelchance die Daniel Fießinger aufmerksam parierte, dann ging es in die Kabinen.

Das letzte Drittel startete wieder gut für den ESV Kaufbeuren. Maximilian Faber verlor den Puck an der Mittellinie an Sami Blomqvist. Dieser fuhr bis zum Tor durch und tunnelte Philipp Maurer zum 4:2. Der Torwart der Huskies konnte sich wenig später nochmal auszeichnen. Sten Fischer zog von der blauen Linie ab, Dani Bindels fälschte die Scheibe nach oben ab und Philipp Maurer zog blitzschnell die Fanghand hoch um zu parieren. Mitte des Drittels spielten sich erneut unschöne Szenen ab. Jamal Watson checkte Simon Thiel in die Bande, woraufhin Oleg Tschwanow sofort zu ihm fuhr und den Fight initiierte. Beide erhielten je zwei Strafminuten wegen unnötiger Härte, außerdem erhielt der Kaufbeurer Verteidiger noch zwei Minuten wegen Bandenchecks. Während das Spiel noch abgepfiffen war erhielt Hans Deutsch auch noch eine zehnminütige Disziplinarstrafe wegen einer Aktion an der Kaufbeurer Spielerbank. In der Kasseler Überzahl machten es die Huskies wieder clever. Tim Bender zog von der blauen Linie ab als viel Verkehr vor dem Kaufbeurer Tor herrschte. Daniel Fießinger konnte den Schuss nicht direkt fangen, wodurch der Abpraller zu Jake Weidner ging, welcher zum 4:3 einschob. In den letzten fünf Minuten spielte sich die Partie ausschließlich in der Kaufbeurer Zone ab. Zwei Minuten vor Schluss verließt der Torwart noch das Eis für einen sechsten Feldspieler, aber auch das sollte sich nicht mehr für die Huskies lohnen. Einige Sekunden nach Abpfiff checkte Ryan Olsen unnötigerweise noch Sami Blomqvist um. Der Schiedsrichter zeigte einen Faustschlag an, ob eine Strafe ausgesprochen wurde war nicht erkennbar. Nichtsdestotrotz konnten sich die Joker mit 4:3 durchsetzen und behielten wichtige drei Punkte in Kaufbeuren.

