Joker reisen nach Ravensburg – 775 Zuschauer zugelassen – Erfahrener Finne verstÃ¤rkt die Joker

Die Gegner für die Joker sind dabei sehr kontrastreich. Am Freitagabend gastiert der ESV Kaufbeuren bei den topplatzierten Ravensburg Towerstars. Am Sonntag sind die Selber Wölfe in Kaufbeuren zu Gast. Der ESVK liegt derzeit mit 38 absolvierten Spielen und 48 Punkten auf der Habenseite auf dem achten Tabellenplatz.

Auswärtsspiel in Ravensburg

Am Freitagabend gastieren die Joker beim aktuellen Tabellenzweiten Ravensburg Towerstars. Spielbeginn in Oberschwaben ist dabei um 20:00 Uhr. Die Mannschaft von Trainer Peter Russell hat im bisherigen Saisonverlauf 35 Partien absolviert und starke 78 Punkte eingesammelt.

Heimspiel gegen Selb

Am Sonntag haben die Joker dann endlich wieder ein Heimspiel mit Fans im Stadion. Alle Infos dazu gibt es auf all unseren Kanälen. Der ESVK trifft dabei auf die Selber Wölfe. Erstes Bully in der erdgas schwaben arena ist um 17:00 Uhr. Die Selber Wölfe haben derzeit in der Tabelle den 14. Platz inne und haben aus 35 Spielen 19 Punkte geholt.

Das Personal

ESVK Trainer Tray Tuomie kann am Wochenende, spätestens aber wohl beim Heimspiel am Sonntag gegen die Selber Wölfe wieder auf Joey Lewis und Simon Schütz bauen. Sicher fehlen wird weiterhin Torhüter Stefan Vajs. Ob Neuzugang Mikko Lehtonen schon zum Einsatz kommen kann, ist derzeit leider noch nicht klar.

ESVK darf bis zu 775 Zuschauer im Stadion begrüßen

Nach langer Zeit hat die Bayerische Staatsregierung auch wieder für die Profi-Ligen Zuschauer in den Stadien zu gelassen. Der ESVK kann nach Rücksprache mit den Behörden bis zu 775 Zuschauer in der erdgas schwaben arena begrüßen. Dabei sind die Sitzplätze als Schachbrettmuster angelegt, das heißt, neben jeden Sitzplatz ist ein weiterer Sitzplatz freizuhalten. Somit können bis zu 584 Fans auf den Sitzplätzen mit den Jokern mit fiebern. Die restlichen 191 Plätze müssen dazu auf die restlichen Stehplatzplatzränge aufgeteilt werden. Wir müssen aber hier auch sofort darauf hinweisen, dass es auf den Stehplätzen nicht gestattet ist zu stehen. Hier muss – gerne können Sitzkissen (B1 Klasse) mitgebracht werden – in den ausgewiesenen Bereichen Platz genommen werden. Der ESVK stellt dazu, so lange der Vorrat reicht, auch gerne kostenlose Sitzkissen zur Verfügung.

Wie komme ich an mein Ticket für das Heimspiel gegen die Selber Wölfe?

Aktuell ist es nur Dauerkartenkunden möglich, sich ein Ticket für das Heimspiel am Sonntag zu sichern. Wie schon bei den Zuschauer Beschränkungen im Dezember können alle Dauerkartenbesitzer mittels ihres Ticket-Online-Shop Zugangs sich ein kostenloses Print@Home-Ticket nach Wahl sichern. Der Ticketshop ist ab heute Abend (27.01.2022) 20:00 Uhr freigeschalten. Zusätzlich ist es möglich, am Freitagvormittag (28.01.2022) von 09:00 -12:00 Uhr auf Vorlage der Dauerkarte sich ein Ticket für das Spiel am Sonntag gegen die Selber Wölfe zu sichern. Es gilt hier aufgrund der begrenzten Zuschauer Kapazität weiterhin das First-Come-First-Serve-Prinzip.

Unabhängig davon können alle Dauerkartenkunden die Spiele auch weiterhin kostenlos auf SpradeTV verfolgen. Eine Freischaltung kann unter Angabe der SpradeTV Kundennummer aktuell mittels einer E-Mail an gmbh@esvk.de erfolgen.

Aktuelle Corona-Regeln

Als Zugangsvoraussetzung gilt die 2Gplus Regel. Einlass zum Spiel erhalten nur vollständig geimpfte oder genesene Personen, mit einem zertifizierten und negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist. Geboosterte Personen sind von der Testpflicht ausgenommen, hier reicht der vollständige Impfnachweis als Zutrittsberechtigung aus. Kinder unter 14 Jahren sind ebenfalls von der Testpflicht befreit und müssen lediglich ihren Schülerausweis vorlegen. Dazu gilt in der erdgas schwaben arena eine FFP2 Maskenpflicht. Wichtig dazu ist, es muss zur Kontrolle der 2G Plus Nachweise ein personalisierter Lichtbildausweis mitgeführt werden.

ESVK verpflichtet Mikko Lehtonen

Erfahrener Finnischer Stürmer wird ein Joker

Der ESV Kaufbeuren hat mit der Verpflichtung von Mikko Lehtonen nach dem Abgang von Branden Gracel nun wieder vier Kontingentspieler in seinem Kader. Der finnische Routinier hat in seiner bisherigen Karriere schon in den besten Ligen der Welt gespielt. Neben zwei Spielen in der NHL hat der großgewachsene Stürmer auch schon in der AHL, der KHL oder auch in der Nationalliga A in der Schweiz sein Können gezeigt. Weiter war der Rechtschütze auch in Schweden, Österreich und Frankreich aktiv sowie natürlich auch in seinem Heimatland Finnland. In allen Ligen konnte der 34 Jahre alte Finne stets mit sehr guten bis guten Scoring-Werten überzeugen.

Zuletzt war der 194 cm große und 92 kg schwere Stürmer in der zweiten finnischen Liga bei Kiekko-Espoo teaminterner Top-Scorer. Mikko Lehtonen ist heute Vormittag in Kaufbeuren eingetroffen und wird, sofern alle behördlichen und spieltechnischen Unterlagen eingereicht und freigegeben sind, auch schon am Wochenende für den ESVK mit der Rückennummer 68 auflaufen können.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl zum finnischen Neuzugang: „Wir konnten mit Mikko Lehtonen einen sehr erfahrenen und routinierten Stürmer für uns gewinnen, der schon in sämtlichen Top Ligen der Welt sein Können gezeigt hat. Mikko Lehtonen ist trotz seiner Größe ein guter Schlittschuhläufer mit einer großen Reichweite und einem gefährlichen Schuss, dazu her auch noch eine gewisse Ruhe an der Scheibe. Wir freuen uns sehr, dass Miko Lehtonen ab sofort ein Teil unserer Mannschaft ist.”