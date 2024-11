Joker reisen am Freitag nach Rosenheim – Am Sonntag kommt der Spitzenreiter aus Krefeld in die Wertachstadt

Kaufbeuren. (PM ESVK) Auf den ESV Kaufbeuren warten am Wochenende in der DEL2 zwei sehr spannende Partien. Am Freitagabend um 19:30 Uhr gastieren die...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Auf den ESV Kaufbeuren warten am Wochenende in der DEL2 zwei sehr spannende Partien.

Am Freitagabend um 19:30 Uhr gastieren die Joker bei den Starbulls Rosenheim. Am Sonntag erwartet der ESVK dann um 17:00 Uhr den aktuellen Spitzenreiter Krefeld Pinguine in der energie schwaben arena.

Der Kader der Joker:

Trainer Daniel Jun wird am Wochenende weiter auf den verletzten Max Oswald und den gesperrten Tomas Schmidt verzichten müssen. Rihards Babulis ist dagegen vermutlich wieder einsatzfähig und wird somit in das Lineup zurückkehren. Vom Kooperationspartner Redbull München werden Defender Sten Fischer und die Stürmer Quirin Bader und Nick Maul zur Verfügung stehen.

Die Gegner der Joker:

Starbulls Rosenheim. Die Starbulls stehen nach bisher absolvierten 20 Partien mit 34 Punkten auf dem achten Tabellenplatz.

Die Mannschaft von Chef-Trainer Jari Pasanen wurde zur aktuellen Saison auf einigen Positionen verändert. Im Tor setzen die Rosenheimer auf den Finnen Oskar Autio (Fangquote 93.73%) und auf das Eigengewächs Patrik Mühlberger. In der Defensive stehen neben Top-Verteidiger Shane Hanna weiter Maximilian Vollmayer, Dominik Tiffels und Dominik Kolb zur Verfügung. Neu sind Pascal Zerressen, Simon Gnyp und Zack Dybowski an der Mangfall. Im Sturm haben sich die Starbulls mit Ville Järveläinen (deutscher Pass), Ludwig Nirschl, Fabian Kuqi, Travis Ewanyk und ex-Joker Charlie Saurault verstärkt. Dazu gesellen sich die bekannten Gesichter um Kapitän und Top-Scorer C.J. Stretch (12 Tore/6 Vorlagen), Manuel Strodel, Norman Hauner (aktuell verletzt) und auch Lukas Laub.

Krefeld Pinguine: Die Krefelder stehen derzeit auf dem Sonnenplatz in der DEL2. Dabei haben die Pinguine bisher 21 Spiele gespielt und 45 Punkte auf der Habenseite eingesammelt.

Zur neuen Saison haben die Rheinländer auch einige Änderungen in ihrem Kader vorgenommen. Die wohl wichtigste Personalie ist den Krefeldern mit ihren neuen Chef-Trainer Thomas Popiesch gelungen. Im Tor stehen weiterhin Felix Bick und Matthias Bittner zur Verfügung. Aktueller Top-Scorer der Krefelder und der gesamten DEL2 ist der Kanadier Max Newton (13 Tore/19 Vorlagen), der neu aus HK Dukla Michalovce nach Krefeld wechselte. Weitere Kontingentspieler im Sturm sind Matt Marcinew und Lucas Lessio. Dazu gesellen sich die sehr erfahrenen Spieler um Alexander Weiß, Jonathan Matsumoto, Christian Kretschmann und auch Leon Niederberger sowie die jungen Akteure um ex Joker Max Hops, David Cerny oder auch Philipp Kuhnekath. In der Defensive haben sich die Macher der Pinguine mit dem Kanadier Davis Vandane einenen weiteren richtig starken Neuzugang geangelt und somit ihre schon starke Abwehr um Maximilian Adam, Steven Raabe, Philipp Riefers und Maxi Söll sehr gut aufgewertet und auch damit den Abgang von NHL-Legende Christian Erhoff kompensiert.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV