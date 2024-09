Joker reisen am Freitag nach Crimmitschau und treffen am Sonntag im Heimspiel auf die Selber WÃ¶lfe

Kaufbeuren. (PM ESVK) Die DEL2 Saison 2024/2025 nimmt langsam richtig fahrt auf und für den ESVK stehen dabei am Wochenende zwei hoch interessante Partien...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Die DEL2 Saison 2024/2025 nimmt langsam richtig fahrt auf und für den ESVK stehen dabei am Wochenende zwei hoch interessante Partien auf dem Programm.

Dabei geht es für die Mannschaft um Stürmer Joey Lewis am Freitag nach Westsachsen. Dabei sind die Joker ab 19:30 Uhr bei den Eispiraten Crimmitschau zu Gast. Am Sonntag um 18:30 Uhr steht dann in der energie schwaben arena das Duell mit den Selber Wölfen auf dem Plan.

Der Kader der Joker:

Nach aktuellem Erkenntnisstand wird Trainer Daniel Jun auf den gleichen Kader wie am letzten Wochenende zurückgreifen können.

Eispiraten Crimmitschau: Die Westsachsen haben ihren sowieso schon starken Kader zur neuen Saison punktuell aufgebessert. Im Tor setzen die Eispiraten weiter auf das Bewährte Duo Oleg Shilin und Christian Schneider. Die Abwehr wurde Deny Shevyrin und Mirko Sacher verstärkt sowie durch Gregory Kreutzer, der aber auch schon in den Vorjahren mittels einer Förderlizenz viele DEL2 Spiele für Crimmitschau absolvierte. Im Sturm haben im Team von Trainer Jussi Tuores u.a. die Leistungsträger Colin Smith, Vincent Saporani, Tobias Lindberg, Thomas Reichel oder auch Ladislav Zikmund in Verträge verlängert. Neu in Westsachsen ist der Lette Rihards Marenis sowie Roman Zap und Til Michel. Dazu stehen auch immer wieder Spieler wie zum Beispiel Marat Khaydarov vom Kooperationspartner Fischtown Pinguins Bremerhaven zur Verfügung.

Selber Wölfe: Die Mannschaft aus der Porzellanstadt hat einige Wechsel zur neuen Saison hinter sich gebracht. Darunter steht mit Craig Streu auch ein neuer Leitwolf an der Trainerbande. Aus Landshut wurde dabei Marco Pfleger und aus Kassel Carson McMillan nach Sleb gelockt, der wie Nick Miglio nun mit einem deutschen Pass für die Wölfe auf die Jagt geht. Dazu gesellen sich in der Offensive noch Neuzugang Josh Winquist, der auch aktueller Top-Scorer der Selber ist, sowie die bekannten Namen Richie Gelke, Chad Bassen, Mark McNiell oder auch Daniel Schwamberger. In der Verteidigung stehen dem Frank Hördler auch weiter Maximilian Gläßl, Moritz Raab, Jeroen Plauschin und Colin Campbell als Leistungsträger parat. Neu ist dagegen Tim Heyter, der aus Leipzig nach Selb wechselte. Im Tor stehen bei den Selbern der Kanadier Kevin Carr und der bestens in der Liga bekannte Michel Weidekamp.