Joker mÃ¼ssen sich in der Elbflorenz mit 4:1 geschlagen geben

Zwei Tage vor dem Weihnachtsfest gastierte der ESV Kaufbeuren zum 29. Spieltag der DEL2 Saison 2024/2025 bei den Dresdner Eislöwen.

Joker Trainer Daniel Jun musste dabei aufgrund von Verletzungen auf Nolan Yaremko und Samir Kharboutli verzichten. Dazu fehlten krankheitsbedingt auch weiterhin Quirin Bader und Dani Bindels. Als Backup war Rihards Babulis wieder mit dabei. Auch Dieter Orendorz und Georg Thal waren im Gegensatz zum Heimspiel am Freitagabend gegen Weißwasser mit im Lineup.

Der ESV Kaufbeuren zeigte dann über weite Strecken einen relatvi gutes erstes Drittel beim Tabellenführer. Die erste große Chance hatten nach vier Minuten die Eislöwen durch Drew LeBlanc, der die Kaufberuer Hintermannschaft in Perosn von Dieter Orendorz überlaufen konnte und sein Torabschluss, dank der Mithilfe von Daniel Fießinger, dann zum Glück nur knapp am Torpfosten vorbei schrammte. Auf Seiten der Allgäuer hatte Premysl Svoboda nach sechs Spielminuten einen ersten gefährlichen Torschuss zu verzeichnen, welchen Danny aus den Birken im Kasten der Sachsen aber abwehren konnte. Eine Minute später trafen die Hausherren dann aber zum 1:0. Einen Schuss von Dane Fox konnte Daniel Fießinger noch parieren, Drew LeBlanc hatte im Naschschuss dann aber allen Platz der Welt und konnte zum Führungstreffer für die Eislöwen einnetzen. Der ESVK fann dann aber eine schnelle Antwort auf den Dresdner Treffer und konnte durch Simon Schütz das Spiel in der 9. Minute ausgleichen. Nach einem gewonnen Bully von Jere Laaksonen zog der Joker Kapitän direkt ab und die Scheibe schlug genu im rechten Torwinkel zum 1:1 ein. Im Gegenzug musste dann Dieter Orendorz, der als siebter Defender immer wieder ein paar Wechsel bekam, nach einem Cross-Check für zwei Minuten auf die Strafbank. Das Unterzahlspiel des ESVK war dabei sehr gut und trotzdem hätten die Eislöwen wohl einen Treffer erzielen müssen. Tomas Andres traf dabei vor dem halbleeren Kasten die Scheibe nicht richtig und die Joker konnten klären. Nach dem Powerplay des Tabellenführers hatten die Rot-Gelben dann eine gute Phase mit zwei guten Chancen durch Jamal Watson und Sami Blomqvist. In der 16. Minute konnten die Eislöwen dann einen schnellen Angriff aus dem eigenen Drittel vortragen, wecher in einer zwei auf eins Situation endete. Den Abschluss von Drew LebLanc konnte Daniel Fießinger dabei noch parieren und am Ende war es wieder ein unbedrängter Nachschuss vom mitgelaufenen Travis Turnbull der zum 2:1 im Kaufbeurer Tor landete. In der Folge stand Daniel Fießinger mit zwei spektakulären Paraden, eine unter anderem mit der Stockhand gegen Andrew Yogan mit Mittelpunkt der Partie. Dazu verhinderte Jere Laaksonen noch mit einem starken Schussblock einen möglichen Gegentreffer nach einem Schuss von Travis Turnbull.

Im zweiten Drittel war von den Jokern dann nicht viel zu sehen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Jun war die meiste Zeit in der eigenen Zone beschäftigt, sebst bei einem eigenen Powerplay in der 22. Minute gelang den Allgäuern kein eigener Torschuss. In der 25. Minute rettete Alex Thiel bei einer zwei auf eins Situation stark und verhinderte somit einen schnellen dritten Treffer für die Hausherren. Drei Minuten später hatte Colby McAuley nach einem Zuspiel von Jacob Lagacé im Slot stehenden eine sehr gute Chance, sein Abschluss war aber leider viel zu harmlos und somit leichte Beute für Danny aus den Birken. In er Folge waren dann immer wieder die Eislöwen am Drücker und hatten Reihenweise gute Chancen. Daniel Fießinger hielt aber was zu halten war, musste sich dann aber in der 34. Minute bei einem Konter der Sachsen geschlagen geben. Nach einem Scheibenverlust in der Offenisven-Zone durch Sami Blomqvist ging es schnell in die andere Richtung und David Suvanto konnte völlig frei zum 3:1 einschießen. Die Dresdner hatten dann in den letzten Minuten des zweiten Drittels weitere gute Chancen auf einen vierten Treffer, welchen die Joker aber immer wieder in letzter Konsequenz noch verhindern konnten. 45 Sekunden vor dem Ende musste dann Jakob Peukert nach einem Stock-Check auf die Strafbank und somit konnten die Eislöwen mit noch 75 Sekunden im Powerplay auf der Spieluhr in den Schlussabsschnitt starten.

So gut das Unterzahlspiel des ESV Kaufbeuren dann gespielt war, so harmlos war dann ein eigenes Powerplay nach 42. Spielminuten, in dem es die Joker leider nicht ein Mal schafften sich in der Zone des Eislöwen festzuspielen. Im Gegenteil, kamen die Eislöwen sogar zu einer guten Chance selbst einen Treffer zu erzielen. In der 48. Minute war es dann die Fanghand von Daniel Fießinger die bei einem Konter der Sachsen den vierten Gegentreffer des Abends nach einem Schuss von Tomas Sykora verhinderte. Auf Seiten der Kaufbeurer hatte Joey Lewis eine gute Möglichkeit in der 52. Minute liegen gelassen und somit auch einen möglichen Anschlusstreffer. Für seine Mannschaft schien diese Chance aber noch einmal sowas wie ein Weckruf zu sein. Die Allgäuer schafften es nun immer wieder Druck auf den Tabellenführern aufzubauen und kamen somit auch zu einigen guten Torabschlüssen. 150 Sekunden vor dem Ende nahm Daniel Jun dann auch Daniel Fießinger zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Die Bemühungen der Mannschaft auf einen Treffer blieben aber unbelohnt und 13 Sekunden vor dem Ende traf Andrew Yogan aus dem eigenen Drittel heraus zum 4:1 Endstand für den Tabellenführer.

