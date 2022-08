Joker mÃ¼ssen sich den HC Bolzano Foxes mit 5:2 geschlagen geben

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESVK traf heute Abend im Finale des Hansjörg Brunner Memorial Cup in Meran auf den HC Bozen. Joker Trainer Marko...

Joker Trainer Marko Raita musste dabei auf Fabian Koziol, Yannik Burghart, Max Hops und Nicolas Appendino verzichten. Mit im Kader war dafür wieder Markus Schweiger. Maxi Meier stand im Tor der Allgäuer.

Die Joker taten sich im ersten Drittel sehr schwer gegen sehr agile und aggressive Bozener. ESVK Torhüter Maxi Meier hatte sofort alle Hände voll zu tun und konnte sich dabei auch mehrfach auszeichnen. Die Wertachstädter dagegen hatten Schwierigkeiten in der Offensive Chancen zu kreieren bzw. überhaupt zu einem geregelten Spielaufbau zu kommen. Dies rächte sich in Spielminute zehn. Nach einem Missverständnis zwischen Tomas Schmidt und Jacob Lagacé im Mitteldrittel konnte Bozens Brad McClure die Scheibe mit Speed in der Mittelzone aufnehmen und in das Kaufbeurer Drittel eindringen. Sein verdeckter Handgelenkschuss war für Maxi Meier nicht zu parieren und es stand 1:0 für die Südtiroler. Die Joker hatten dann durch Tyler Spurgeon die erste dicke Chance, alleine vor Torhüter Andreas Bernard scheiterte der Kapitän der Rotgelben an dessen Fanghand. Der HC Bozen blieb aber auch danach weiter das Spielbestimmende Team, hatte dabei mehr vom Spiel und der ESVK war viel in der eigenen Defensive beschäftigt. Kurz vor der Pause hatten die Allgäuer dann noch etwas Pech, als ein abgefälschter Schuss von Dieter Orendorz hinter Torhüter Andreas Bernard liegen blieb, aber kein Joker Stürmer rechtzeitig die frei liegende Scheibe verwerten konnte. Somit ging der Spielstand von 1:0 für den HC Bozen nach 20. Minuten auch in Ordnung.

Im zweiten Drittel waren die Allgäuer dann deutlich besser im Spiel. Was auch daran zu merken war, dass die Härte in der Partie, vor allem von Seiten des HC Bozen deutlich zu nahm. Tyler Spurgeon hatte nach wenigen Sekunden die erste ganz große Chance auf den Ausgleich. Die Nummer 19 der Joker scheiterte nach einem Scheibenverlust von Cole Hults aber aus kürzester Distanz an Andreas Bernard im Tor der Südtiroler. In einem Überzahlspiel war es erneut der Kapitän der Wertachstädter, der die größte Chance hatte, sein Schuss aus dem Gewühl heraus landete aber nur am Pfosten. Ein im Anschluss 30 Sekunden langes fünf gegen drei Powerplay ließen die Kaufbeurer dann leider auch noch liegen. Auf der anderen Seite nutzte der HC Bozen in Person von Scott Valentine eine 2+2 Strafe wegen hohen Stocks gegen Leon van der Linde zum 2:0 aus. Der Schuss des langjährigen DEL Verteidigers wurde dabei noch unhaltbar für den starken Maxi Meier im Tor des ESVK abgefälscht. Die Joker kämpften sich aber schnell wieder zurück in die Partie. Markus Lillich schickte Joey Lewis auf die Reise und dieser traf alleine vor Andreas Bernard zum 1:2 Anschlusstreffer. Völlig unnötig dabei. Der hinter Lewis her geeilte Bozener Defender verpasste dem Kaufbeurer Torschützen nach seinem Abschluss noch einen harten und ungeahndeten Stockschlag auf die Hand. Die Nummer elf der Joker musste danach auf der Bank behandelt werden, konnte die Partie aber glücklicherweise fortsetzen. Kurz vor der Pause musste dann Simon Schütz für einen Stockschlag auf die Strafbank und die Kaufbeurer mussten den Schlussabschnitt noch mit 100 Sekunden in Unterzahl auf der Uhr beginnen.

Dieses Powerplay nutzten die Bozener dann auch um mit 3:1 in Führung zu gehen. Der Treffer war dabei sehr schön heraus gespielt und Torschütze Matt Frattin musste nur noch einschieben. Die Joker versuchten weiterhin alles, scheiterten dabei aber nicht nur an starken Bozenern, sondern auch am Schiedsrichtergespann. Diese ahndeten beim Treffer zum 4:1 einen klaren Stockschlag an Leon van der Linde, direkt vor dem Tor der Joker nicht und Torschütze Mike Halmo hatte im Anschluss leichtes Spiel. Die Wertachstädter aber fanden wieder direkt eine Antwort. Simon Schütz traf mit einen Handgelenkschuss von der blauen Linie zum 4:2. ESVK Trainer Marko Raita nahm dazu knappe vier Minuten vor dem Ende seinen Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Die Joker bauten dabei immer wieder Druck auf, schafften es aber leider nicht mehr einen Treffer zu erzielen. Der unermüdliche Sebastian Gorcik hatte dabei die dickste Chance, als er mit seinem Schuss an der sensationell reagierenden Fanghand von Andreas Bernard scheiterte. Fünf Sekunden vor dem Ende stellte Angelo Miceli mit einem Schuss in das leere ESVK Gehäuse dann noch den 5:2 Endstand her.

Der HC Bozen holte sich am Ende dann doch auch verdient den Titel des Hansjörg Brunner Memorial Cup in Meran. Die Joker waren nach einem eher suboptimalen ersten Drittel aber in den letzten 40 Minuten ein starker Gegner, der vor allem nie zurück steckte und bis zur letzten Sekunde alles versuchte.

Das Spiel um den dritten Platz sicherten sich im übrigen die Rittner Buam durch einen 3:1 Erfolg gegen den Gastgeber HC Meran.

Der ESV Kaufbeuren bedankt sich beim HC Meran noch sehr herzlich für die Einladung zum Hansjörg Brunner Memorial Cup und für die gute Organisation vor Ort. Ein weiterer großer Dank geht an die wohl knapp 300 mitgereisten ESVK Fans, welche die Mannschaft an beiden Spieltagen auf den Tribünen in der MeranAena großartig unterstützt haben. Kommt alle gut nach Hause.

Bozen gewinnt zum zweiten Mal das Hansjörg Brunner Memorial – Kaufbeuren mit 5:2 besiegt

Bozen. (PM HCB) Finale in der Meranarena zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem ESVK Kaufbeuren um das Hansjörg Brunner Memorial und wie im Vorjahr konnten die Weißroten den Pokal für sich entscheiden.

Das heutige Spiel stand auf einem höheren Niveau im Vergleich zur gestrigen Begegnung, dementsprechend war auch bei den Weißroten eine Leistungssteigerung bemerkbar und die zahlreichen Fans sahen mehrere gefällige Kombinationen.

Coach Glen Hanlon vertraute auf dieselben Spieler wie im gestrigen Match gegen Meran und ließ die Linien unverändert, im Tor stand abermals Andy Bernard. Die erste gute Chance des Matches hatte gleich zu Beginn Frattin für die Weißroten, Meier wehrte mit einem starken Reflex ab, auf der Gegenseite prüfte Laasonen mit einem Slapshot den Bozner Goalie. Nach sechs Minuten endete eine herrliche Einzelaktion von Halmo beim gegnerischen Torhüter, der sich auch einen Gewaltschuss von Dahlhuisen mit der Fanghand schnappte. Ein Fehler von Miglioranzi in der neutralen Zone löste einen Konter von Spurgeon aus, Bernard bügelte den Fehler seines Verteidigers aus. Nach zehn Minuten besorgte McClure die Bozner Führung mit einem satten Schuss aus dem Bullykreis, dann verlor das Match etwas an Intensität, erst in der letzten Minute vergrub der Bozner Schlussmann die Scheibe unter sich und verhinderte Schlimmeres.

Schrecksekunde für die Foxes in der ersten Minute des mittleren Abschnittes: Hults C. servierte die Scheibe Spurgeon auf einem goldenen Teller, dieser konnte Bernard nicht bezwingen. Nach fünf Minuten überstanden die Weißroten eine doppelte Unterzahl von gut einer Minute mit einem starken Penalty Killing, dann legte Frank von der Strafbank kommend für Di Perna auf, dessen Gewaltschuss das Gehäuse von Kaufbeuern nur knapp verfehlte. Bozen drängte auf den zweiten Treffer, den McClure, Hults M. und Gazley auf dem Schläger hatten. Fünf Minuten vor Drittelende brachte ein böses Foul an Alberga eine vierminütige Überzahl für die Foxes, die prompt von Alberga, der einen Weitschuss von Valentine vor dem Tor in die Maschen lenkte, ausgenutzt. Die Freude der Bozner war von kurzer Dauer, die Foxes vertändelten die Scheibe im Angriff, Lewis bedankte sich, zog allein auf Bernard und erwischte ihn durch die Beinschoner. Die Antwort der Gäste kam postwendend durch McClure, Meier vereitelte mit zwei Big Save den dritten weißroten Treffer. Kaufbeueren setzte mit blitzschnellen Kontern die Bozner Defensive mehrmals unter Druck, Bernard machte jedoch stets einen sicheren Eindruck.

Die Foxes erzielten zu Beginn des Schlussabschnittes im Powerplay den dritten Treffer: Miceli legte für Frattin auf der langen Ecke mustergültig auf, der Volley einnetzte. Sieben Minuten später war Halmo an der Reihe: auf seine typische Art klebte die Scheibe förmlich auf seinem Schläger, zwei Haken und der erfolgreiche Abschluss zum 4:1. Kurz nach der Hälfte des Schlussdrittels zog Schütz einfach von der blauen Linie ab, Bernard war die Sicht verstellt und die Scheibe schlug in der Kreuzecke ein. Bereits vier Minuten vor Spielende brachte Kaufbeuern den sechsten Feldspieler, die Weißroten ließen nichts mehr anbrennen und nach zwei Distanzschüssen von Dahlhuisen auf das verwaiste gegnerische Tor war es Miceli, der das Empty Net Goal zum Endstand von 5:2 fixierte.

Das nächste Vorbereitungsspiel für Frank & Co. findet am Donnerstag, 25. August, mit Spielbeginn um 20:30 Uhr in der Würth Arena von Neumarkt gegen die Unterland Cavaliers statt.

HCB Südtirol Alperia – ESVK Kaufbeuren 5:2 (1:0 – 1:1 – 3:1)

Die Tore: 09:47 Brad McClure (1:0) – 36:32 PP1 Domenic Alberga (2:0) – 37:24 Joseph Lewis (2:1) – 41:17 PP1 Frattin (3:1) – 47:17 Mike Halmo (4:1) – 50:32 Simon Schütz (4:2) – 59:56 EN Angelo Miceli (5:2)

Schiedsrichter: Stefenelli, Virta / Pardatscher, Fleischmann