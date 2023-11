Joker mit Heimspiel am Sonntag

Artikel anhören Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stehen am Wochenende für die Mannschaft um Stürmer Joey Lewis zwei hochinteressante Partien auf dem...

Artikel anhören Artikel anhören

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stehen am Wochenende für die Mannschaft um Stürmer Joey Lewis zwei hochinteressante Partien auf dem Programm.

Am Freitagabend geht es für den ESVK am 20. Spieltag nach Niederbayern. Dort steht um 19:30 Uhr das Derby gegen den EV Landshut auf dem Programm. Am Sonntag erwarten die Joker dann um 17:00 Uhr zum 21. Spieltag die Lausitzer Füchse in der energie schwaben arena.

Tickets:

Eintrittskarten für die kommenden Heimspiele des ESV Kaufbeuren sind wie gewohnt im Ticket-Online-Shop, in der ESVK-Geschäftsstelle, ab 90 Minuten vor Spielbeginn an den Abendkassen und in allen bekannten Vorverkaufsstellen (AZ-Servicecenter) erhältlich.

Der Kader der Joker:

ESVK Trainer Marko Raita muss aktuell verletzungsbedingt nur auf den langzeitverletzten Jacob Lagacé verzichten, somit kann der finnische Cheftrainer der Joker am Wochenende wohl aus dem vollem Schöpfen.

Die Gegner der Joker:

EV Landshut: Die Niederbayern stehen nach 19 gespielten Partien auf dem sechsten Tabellenplatz und haben dabei 28 Punkte auf ihrem Konto stehen. Die Mannschaft von Trainer Heiko Vogler ist dabei mit vielen Namhaften Spielern besetzt. Aus der DEL von den Augsburger Panthern sind die Verteidiger Wade Bergmann und John Rogl sowie Stürmer David Stieler zur aktuellen Saison nach Landshut gekommen. Zu dem wechselte mit Benjamin Zientek von DEL Absteiger Bietigheim Steelers ein weiterer Stürmer aus der DEL zum EVL. Dazu gesellen sich noch bekannte Namen wie Nick Pageau, Tyson McLellan, Samir Kharboutli, Marco Pfleger oder auch der seit kurzem wiedergenesene David Zucker. Im Tor sind die Landshuter dazu mit Jonas Langmann, der zusammen mit dem ehemaligen DEL Torhüter Sebastian Vogl ein sehr erfahrenes Torhüter-Duo bildet, sehr gut aufgestellt. Spielbeginn in der Fanatec-Arena ist um 19:30 Uhr.

Lausitzer Füchse: Die Füchse aus Weißwasser stehen derzeit mit 31 Punkten aus 20 absolvierten Spielen auf dem vierten Tabellenplatz. Der Kader der Weißwasseraner besteht auch zur aktuellen Saison wieder aus einigen jungen und sehr talentierten Förderlizenzspielern der Eisbären Berlin sowie einigen erfahrenen Spielern wie zum Beispiel Toni Ritter oder auch Dominik Bohac. Unter den Förderlizenzspielern sind auch die beiden sehr talentierten Torhüter Jonas Stettmer und Nikita Quapp. Auf dem Kontingentspielerpositionen setzten die Füchse mit Ville Järveläinen und Roope Mäkitalo auf zwei finnische und mit Lane Scheidl und Jake Coughler auf zwei Kanadische Stürmer. Seit Mitte Oktober haben die Lausitzer auch noch den Deutsch-Kanadier Samuel Dove-McFalls im Lineup stehen. Höchst unwahrscheinlich ist auf Seiten der Füchse noch der Einsatz von Kapitän Clarke Breitkreuz, der nach einem Check gegen den Kopf und Nacken aus dem letzten Heimspiel gegen den EHC Freiburg auf unbestimmte Zeit ausfällt. Weitere Stützen sind in der Defensive der Deutsch-Kanadier Sam Ruopp sowie im Sturm der frühere Joker Angreifer Christoph Kiefersauer. Erstes Bully in der energie schwaben arena ist am Sonntag um 17:00 Uhr.

2146 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team