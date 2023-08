Joker mit einem guten Heimauftritt – 4:3 Overtime Sieg gegen Bietigheim

Artikel anhören Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren empfing zum ersten Vorbereitungsspiel 2023 in der heimischen energie schwaben arena die Bietigheim Steelers. Das Trainerteam...

Artikel anhören Artikel anhören

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren empfing zum ersten Vorbereitungsspiel 2023 in der heimischen energie schwaben arena die Bietigheim Steelers.

Das Trainerteam um Marko Raita konnte auf einen fast vollständigen Kader zurückgreifen. Sami Blomqvist verweilte, aus persönlichen Gründen, noch in Finnland, Fabian Nifosi fehlte angeschlagen. Der ESVK gewann vor 1.398 Zuschauern in einem umkämpften Spiel mit 4:3 nach Verlängerung.

Das Spiel startete temporeich und körperbetont. Beide Mannschaften kamen mehrmals gefährlich vor das gegnerische Tor, das erste Highlight der Partie war jedoch ein Stockschlag von Lewis Zerter-Gossage. Die daraus resultierende Überzahl konnten die Joker aber noch nicht nutzen. In den folgenden Minuten musste Max Prommersberger verletzt das Eis in Richtung Kabine verlassen. Der ESVK machte mehr aus seinen Spielanteilen, die Joker konnten Olafr Schmidt aber bis dato nicht überwinden. Eine weitere kurze Verletzungspause gab es für Philipp Bidoul, dieser konnte jedoch weiterspielen. Den ersten Treffer der Partie konnte Maximilian Hops in der 12. Spielminute auf seinem Konto verbuchen, nachdem er per sehenswertem Querpass von Nikolaus Heigl in Szene gesetzt wurde. Zwei Minuten später stand Johannes Krauß frei vor Olafr Schmidt, behielt die Ruhe und netzte zum 2:0 ein. Bietigheim wirkte nun bissiger, die Steelers fanden jedoch keinen Weg an Daniel Fießinger vorbei. Die zweite Strafzeit der Partie holte sich Ryon Moser wegen Hakens ab. Das folgende Powerplay konnten die Joker erneut nicht nutzen und somit fand das erste Drittel mit einem Spielstand von 2:0 sein Ende.

Der zweite Spielabschnitt begann erneut temporeich mit guten Chancen auf beiden Seiten. Genutzt wurde eine dieser Chancen in der 24. Spielminute durch Fabjon Kuqi, welcher den Anschlusstreffer für Bietigheim markierte. Die Mannschaft aus dem Ellental schwächte sich hiernach in den nächsten Minuten, durch Strafzeiten von Cole MacDonald und Pascal Zerressen, selbst, jeweils wegen Beinstellen. In der resultierenden fünf gegen drei Überzahl gingen die Joker leer aus, allerdings konnte Alex Thiel, an den vier verbliebenen Feldspieler vorbei den Goalie der Steelers in der 29. Minute zum 3:1 überwinden. Es folgte eine weitere Strafzeit gegen Bietigheim, Ryan Gropp durfte, wegen eines Stockchecks, auf der Bank Platz nehmen. In der anschließenden numerischen Überzahl musste Olafr Schmidt aber nicht hinter sich greifen. Zu Anfang der 34. Spielminute konnte dann Noel Saffran den Puck an Daniel Fießinger vorbei einnetzen und ermöglichte damit den Anschluss zum Spielstand von 2:3 aus Sicht der Steelers. Zwei Minuten vor Ende des zweiten Drittel kam Joey Lewis noch einmal gefährlich vor das Tor der Bietigheimer, ließ diese Chance aber liegen.

Die erste nennenswerte Szene des letzten Drittels ereignete sich in der 44. Minute vor dem Tor des ESVK, als die Scheibe aufgrund eines Stockfehlers frei vor Daniel Fießinger lag. Dominik Lascheit ließ sich diese Gelegenheit zum Ausgleich allerdings entgehen. In der 47. Spielminute musste wieder ein Bietigheimer in die Kühlbox. Diesmal traf es Fabjon Kuqi wegen Beinstellens. Der Torerfolg im anschließenden Powerplay der Joker blieb aus. In der 49. Spielminute musste erstmals ein Joker seinen Weg zur Strafbank antreten, Dieter Orendorz hielt zuvor seinen Gegenspieler. Das erste Überzahlspiel der Bietigheim Steelers war auch gleich von Erfolg gekrönt, als Fabjon Kuqi, per verwandeltem Abpraller, seiner Mannschaft den 3:3 Ausgleich ermöglichte. Nach einem Check von Max Oswald gegen Cole MacDonald in der 55. Minute, ließ dieser sich zu einem Stockschlag hinreißen und brachte seinen grün-weißen Kollegen somit erneut eine Unterzahl. Das mittlerweile siebte Überzahlspiel der Joker wurde allerdings wieder nicht durch ein Tor beendet. Das letzte Drittel endete somit mit einem Spielstand von 3:3.

In der zweiten Minute der Verlängerung beendete Jamal Watson das Spiel, nach stark herausgespielter Vorlage von Johannes Krauß, zum 4:3 Endstand.

4303 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten