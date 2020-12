Joker liefern tollen Fight in Ravensburg

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der neunte Spieltag in der DEL2 stand heute auf dem Programm. Die Joker, die aufgrund einer 14-tägigen Corona Quarantäne heute erst...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der neunte Spieltag in der DEL2 stand heute auf dem Programm. Die Joker, die aufgrund einer 14-tägigen Corona Quarantäne heute erst ihr vierten Saisonspiel absolvieren konnten, gastierten dabei bei den Ravensburg Towerstars.

ESVK Trainer Rob Pallin musste aufgrund der Ausfälle von Sami Blomqvist, Max Lukes, Daniel Oppolzer, Jan Bednar, Denis Pfaffengut und Tobias Echtler stark improvisieren und setzte dabei neben Philipp Krauss und Markus Schweiger vier weitere Spieler aus der U20 Mannschaft ein. Somit feierten die beiden 17 Jahre alten Verteidiger Philipp Bidoul und Leon van der Linde genauso ihr Debüt im Joker Dress, wie der 19 Jahre alte Leon Dalldush und der 18-jährige Max Hops. Im Tor des ESV Kaufbeuren stand heute Abend Jan Dalgic.

Die Joker brauchten dann eine Weile um zu ihrem Spiel zu finden. Der Tabellenführer hatte zu Beginn mehr Spielanteile und Jan Dalgic hatte gut zu tun. In der sechsten Spielminute gingen die Hausherren dann auch mit 1:0 in Führung. Andreas Driendl fälschte dabei einen Schuss von der blauen Linie im Slot stehend unhaltbar ab. Der ESVK konnte dann aber schnell Ausgleichen. Ein Powerplay nach acht Minuten nutze Branden Gracel im nachsetzen zum 1:1. Zuvor hatte Julian Eichinger die Scheibe gefährlich vor das Gehäuse von Olafr Schmidt gebracht. Direkt nach dem Ausgleichstreffer hatten die Joker durch Branden Gracel die nächste top Chance, der Kanadier verzog aussichtsreich aber leider knapp. Nach der Chance de Joker bekam Joey Lewis einen fünf plus Spieldauerdisziplinarstrafe aufgebrummt und seine Mannschaft musste fünf Minuten in Unterzahl agieren. Die Towerstars nutzten das Powerplay dann für einen Treffer. Andreas Driendl war erneut zur Stelle und traf mit einem platzierten Handgelenkschuss zum 2:1 für die Ravensburger. Den Rest der Strafzeit überstanden die Joker durch starken Einsatz in der Defensive und auch mit etwas Glück, ohne weiteren Gegentreffer. Rob Pallin brachte dabei in Unterzahl sogar seine beiden 17 Jahre alten Verteidiger Philipp Bidoul und Leon van der Linde auf das Eis. Die Joker hatten dann kurz vor der Pause in einem eigenen Powerplay zwei dicke Chancen durch Youngster Philipp Krauß, die der 18 Jahre alte Stürmer aber leider nicht nutzen konnte. Somit ging es für den ESVK mit einem Rückstand in die zweite Pause.

Mit Beginn des zweiten Drittels rückte Markus Schweiger für Joey Lewis in die Reihe zu Branden Gracel und Tobias Wörle. Leon Dalldush und Max Hops kamen jetzt mit wechselnden Mittelstürmern zu ihren Einsätzen. Die Joker spielten nun deutlich besser und gaben in der Defensive nicht mehr so viele Chancen ab und hatten selbst in der Offensive immer wieder gute Chancen. Bitter war dabei aus Sicht der Kaufbeurer, dass die Towerstars in der 29. Minute bei einem Konter auf 3:1 erhöhen konnten. In der Entstehung war der Treffer von Vincent Mayer für den ESVK leider höchst unglücklich. Die Allgäuer aber gaben nicht auf und arbeiteten hart für ihre Torchancen. Belohnt wurden die Joker dann in der 35. Spielminute. Tyler Spurgeon eroberte die Scheibe, passte zum 17 Jahren alten Leon van der Linde, dieser bediente John Lammers und letzterer netzte seinen Schuss genau in den Winkel zum 3:2 Anschlusstreffer ein. Der ESVK hatte direkt nach dem Treffer von Top-Scorer John Lammers bei einem Pfostenschuss von Branden Gracel noch Pech und verpasste den schnellen Ausgleich. In Minute 39 sollte dieser dann aber doch noch fallen. Tyler Spurgeon arbeitete die Scheibe in einem Powerplay in seiner typischen Art aus kürzester Distanz zum 3:3 über die Linie. Die Joker waren somit zum Ende des zweiten Drittels wieder komplett im Spiel und verdienten sich den Ausgleichstreffer durch ihre harte Arbeit auch redlich.

Der Schlussabschnitt begann dann aus ESVK Sicht mehr als unglücklich. Zu erst ließ die Joker Defensive Olivier Hinse auf und davon ziehen und der Kanadier tunnelte Jan Dalgic nach 57 Sekunden zum erneuten Führungstreffer für den Tabellenführer. Ein Powerplay keine zwei Minuten später verhalf den Ravensburgern dann zu ihrem sechsten Treffer. Die Joker hatten dabei Pech, da Alexander Thiel einen Schuss in den eigenen Kasten ablenkte. Aber wie schon im zweiten Abschnitt ließen sich die Wertachstädter nicht von ihrem Spielplan anbringen und kämpften sich zurück in die Partie. Top-Scorer John Lammers brachte die Joker mit einem Handgelenkschuss (48. Minute) aus dem Halbfeld zurück in die Partie. Olafr Schmidt im Kasten der Towerstars war wiederum machtlos.

Ein anschließendes Powerplay (49. Minute) nutzten die Kaufbeurer dann sogar wiederum zum Ausgleichstreffer. John Lammers bereitete wunderbar vor und Youngster Philipp Krauß verwandelte aus kurzer Distanz zum 5:5. Die Joker brachten sich dann aber selbst um ihre harte Arbeit. Ein Missverständnis nach einem Bully und ein perfekter Schuss in den Winkel von Patrick Seifert, brachten die Hausherren wieder mit einem Treffer in Front. Gespielt waren da 52 Minuten. Die Joker warfen noch einmal alles nach vorne. Trotzdem merkte man den Allgäuern langsam aber sicher die doch schwinden Kräfte an. Die Herausnahme von Jan Dalgic kurz vor dem Ende brachte den Hausherren dann noch das 7:5. Den Treffer in das leere Gehäuse markierte dabei Robbie Czarnik.

Die Joker zeigten nach der langen Zwangspause eine gute Partie. Die beiden 17 Jahre alten Verteidiger Leon van der Linde und Philipp Bidoul erhielten von Trainer Rob Pallin viel Eiszeit und zeigten dabei einen guten Einstand bei ihrem Profi Debüt. Die beiden Stürmer Leon Dalldush und Max Hops hatten dann nach der Strafe gegen Joey Lewis nicht mehr so viele Einsätze. Beide zeigten aber auch, dass der Trainer sich auf sie verlassen kann.

ESVK Co-Trainer Sebastian Osterloh zum Spiel: „ Wir haben uns in den ersten Minuten schwer getan, aber das ist nach der langen Pause auch kein Wunder. Wir sind dann immer mehr, vor allem durch eine hohe Laufbereitschaft und einem sehr guten Körperspiel, besser in das Spiel rein gekommen und haben den Ravensburgern einen tollen Fight geliefert. Wir haben auch nach dem mehrfachen Rückständen eine tolle Moral gezeigt und uns immer wieder zurück in das Spiel gekämpft. Leider haben wir dann aber vor allem im letzten Drittel zu einfache Gegentore bekommen. Besonders herausheben möchte ich die Leistung der beiden jungen Verteidiger Leon van der Linde und Philipp Bidoul. Man darf heute auch einfach nicht vergessen, dass wir mit sechs U20 Spielern am Start waren. Ich denke, der ESVK kann sehr stolz darauf sein, auf so einen guten Nachwuchs zurückgreifen zu können.“

Happy End beim Tore-Festival

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben das Regionalderby gegen den ESV Kaufbeuren mit 7:5 für sich entschieden. Für beide Teams war die Begegnung ein Wechselbad der Gefühle. Gleich zweimal glichen die Gäste eine 2-Tore Führung aus, am Ende ging der Sieg für die Gastgeber aber aufgrund der Vielzahl hochkarätiger Möglichkeiten voll in Ordnung.

Vor dem Anspielbully gab es eine Schweigeminute für den am Donnerstag verstorbenen Klaus Nußbaumer. Der frühere Spieler, Trainer und Funktionär des Ravensburger Eishockeys hätte sich über den selbstbewussten Start der Towerstars garantiert gefreut. Andreas Driendl überwand bereits nach fünfeinhalb Minuten ESV-Keeper Jan Dalgic mit einem platzierten Flachschuss zum 1:0. Kurz zuvor waren Olivier Hinse und Vincenz Mayer noch aus aussichtsreicher Position gescheitert.

Allerdings durften sich die Teamkollegen und die Ravensburger Fans an den Live-Stream Geräten nur zweieinhalb Minuten über die Führung freuen. Als Andreas Driendl wegen Stockschlags auf die Strafbank musste, glich Branden Gracel im Nachschuss aus. Knapp eine Minute später kam es dann zu einem harten Bandencheck von Joseph Lewis gegen Sebastian Hon. Da sich der junge Ravensburger dabei verletzte, musste der ESVK-Stürmer mit einer 5 plus Spieldauerstrafe vorzeitig in die Kabine. Die fünfminütige Überzahl nutzen die Towerstars in der 11. Minute erneut durch Andreas Driendl zum 2:1. Aufgrund der Vielzahl von hochkarätigen Chancen war die Ausbeute von nur einem Treffer allerdings etwas mager. Bei diesem Spielstand bleib es auch bis zur ersten Pause.

Für den zweiten Abschnitt tankten beide Mannschaften offensichtlich eine große Portion Selbstvertrauen. Zunächst waren die Towerstars am Drücker, Andreas Driendl hätte in der 21. Minute völlig freistehend den Hattrick perfekt machen können. Acht Minuten später besorgte Vincenz Mayer aber doch das überfällige 3:1. Der Kapitän schloss vor dem Torraum einen 3 gegen 2 Konter trocken ab. Alles schien für das Team von Coach Rich Chernomaz nach Plan zu laufen, doch dann überlies die Ravensburger Abwehr den Gästen mehr Raum zur Entfaltung und schon fanden sich die Towerstars in Bedrängnis wieder.

Innerhalb von viereinhalb Minuten egalisierten die Allgäuer durch John Lammers und Tyler Spurgeon den Spielstand. Beim 3:3 weilte Pawel Dronia auf der Strafbank.

War aufgrund der sechs Treffer in diesem Spiel schon genug Spannung geboten, zogen beide Teams im Schlussabschnitt noch weitere Register. Nach nur 57 Sekunden wurde Olivier Hinse von Rückkehrer Patrick Seifert aus dem eigenen Drittel auf die Reise geschickt und der kanadische Stürmer schob den Puck durch die Beine von Dalgic zum 4:3 über die Linie. Als weitere eineinhalb Minuten später James Bettauer den zweiten Powerplaytreffer des Abends in die Maschen hämmerte, schien mit dem 5:3 der Grundstein zum Sieg gelegt.

Allerdings ließen sich die Ravensburger Cracks die 2-Tore Führung erneut abnehmen. Kaufbeurens auffälligster Akteur John Lammers erwischte Towerstars Torhüter Olafr Schmidt aus halbrechter Position über der rechten Schulter, Philipp Kraus drückte den Puck eine Zeigerumdrehung später zum 5:5 über die Linie. Wieder schien die Partie völlig offen, die Towerstars liefen sogar Gefahr, das Spiel komplett über Bord zu werfen. Doch anders in den bisherigen zwei Niederlagen gegen Frankfurt und Kassel präsentierten sich die Towerstars jetzt mental gefestigt und ließen sich nicht nachhaltig von der Linie abbringen.

Nur drei Minuten später besorgte Patrick Seifert mit einem platzierten Schuss ins linke Kreuzeck die 6:5 Führung. Dieser Nadelstich in der 52. Minute war für die Gäste dann doch einer zu viel. Die Towerstars verwalteten die Schlussphase insgesamt souverän und als Gäste-Coach Rob Palin seinen Torhüter für einen 6. Feldspieler vom Eis holte, machte Robbie Czarnik mit dem Schuss ins leere Kaufbeurer Tor den Deckel drauf. Das 7:5 war dann letztlich der Endstand.

Am Sonntag sind die Oberschwaben um 17 Uhr zu Gast beim EV Landshut. Diesem gelang am Freitagabend ebenfalls ein torreicher 7:4 Auswärtssieg in Bayreuth. SpradeTV überträgt das Spiel live.