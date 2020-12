Joker komplett von der Rolle

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach vierwöchiger Zwangspause durfte wieder ein DEL2 Heimspiel für den ESV Kaufbeuren in der erdgas schwaben arena stattfinden. Zu diesem Anlass...

Zu diesem Anlass waren am 3. Advent, die Tigers aus Bayreuth angereist. Die Joker mussten bei diesem Schlagabtausch leider erneut auf die Dienste von Sami Blomqvist, Jan Bednar und Fabian Koziol verzichten, die allesamt verletzungsbedingt passen mussten. Zusätzlich konnte Rob Pallin auch nicht auf Markus Schweiger zählen, da dieser in die U20 Nationalmannschaft berufen wurde. Dafür durfte Yannik Burghart aus der eigenen U20 Mannschaft sein Debüt bei den Profis feiern. Zwischen den Pfosten hielt Stefan Vajs von Beginn an die Stellung.

Das Spiel läuft noch keine Minute, da fällt auch schon der erste Treffer für den ESV. Julian Eichinger zieht erst von der Blauen Linie ab und Joey Lewis steht beim Abpraller goldrichtig und netzt ein. Die Anfangsphase gehört klar den Hausherren, in der vierten Minute wird Max Lukes mustergültig von Florian Thomas bedient, setzt den Direktschuss aber an die Querlatte. Die Tigers tuen sich immer wieder schwer die Scheibe aus der Verteidigungszone zu bekommen, was die Joker eiskalt ausnutzen. Tobi Wörle fängt einen Klärungsversuch der Gäste ab, macht zwei schnelle Körpertäuschen und trifft flach zum 2:0 für Kaufbeuren in der siebten Spielminute. Jetzt gibt Bayreuth die ersten Lebenszeichen von sich, aber Stefan Vajs klärt souverän gegen Nicklas Mannes und Tyler Gron. Auf der anderen Seite hat Timo Herden gegen Tyler Spurgeon erneut das Nachsehen. Youngster Philipp Krauss behauptet zuvor sehr gut die Scheibe hinter dem Gäste Tor, befördert sie zu John Lammers und der passt zum lauernden Kapitän der Joker. Es steht bereits 3:0 nach acht gespielten Minuten. Wer glaubt das sich die Bayreuther davon einschüchtern lassen täuscht sich, denn die Antwort kommt postwendend. Diesmal sind es die Rotgelben die den Puck nicht aus der Verteidigung bekommen und dieser landet beim völlig freistehenden Ivan Kolozvary, der in der neunten Minute auf 3:1 verkürzen kann. Die Tigers sind jetzt wesentlich besser im Spiel und können sich häufig in der Angriffszone festbeißen. Die Joker Abwehr lässt viel zu und Rob Pallin wirkt in dieser Phase extrem angespannt. Das erste Drittel neigt sich dem Ende zu, die Hausherren sind jetzt wieder am Drücker, aber das Tor schießen die Gäste. Ville Järveläinen mit einer schönen Einzelaktion und dem unhaltbaren Abschluss zum 3:2. Es stehen nur noch 40 Sekunden auf der Uhr, aber das war noch nicht der Schlusspunkt in diesem Drittel. Die Joker haben noch einmal Bully in der Angriffszone und Denis Pfaffengut nagelt die gewonnene Scheibe zur 4:2 Führung an Herden vorbei. Mit der verdienten Führung geht es in die Kabine.

Die Tigers starten besser in den zweiten Spielabschnitt und erzielen in der 22. Minute den erneuten Anschluss durch einen harmlosen, aber platzierten Schuss von Simon Karlsson von der Blauen Linie. Dann die erste Strafzeit in diesem Spiel, Denis Pfaffengut muss für zwei Minuten in die Kühlbox. Bayreuth braucht gerade einmal neun Sekunden in Überzahl um den Ausgleich zu erzielen. Drei schnelle Pässe und Martin Davidek befördert die Scheibe mit einem Direktschuss an Stefan Vajs vorbei ins Tor. Das Ganze in Minute 24. und Stefan Vajs räumt den Kasten für Jan Dalgic. Die Partie wird nun sehr zerfahren und die Joker kommen kurzzeitig wieder zu eigenen Chancen durch Alex Thiel und Branden Gracel, Timo Herden kann aber klären. Es läuft die 30. Minute und Bayreuth kann einen Konter über Lillich für den nächsten Treffer nutzen. Tim Zimmermann mit einer unglaublich guten Direktabnahme und es steht plötzlich 4:5 für die Gäste. Das geht alles viel zu einfach. Jan Dalgic bleibt im Brennpunkt, hält seine Mannschaft aber im Spiel. Die Rotgelben agieren undiszipliniert und fangen sich unnötige Strafen ein. Bei doppelter Unterzahlen verteidigen die Joker erst gut, kassieren dann aber in der 35. Minute schon wieder einen Treffer. Florian Thomas hat vor dem eigenen Tor den Puck eigentlich schon unter Kontrolle, Tyler Gron nimmt ihm die Scheibe aber ab und steckt sie Jan Dalgic zum 4:6 durch die Schoner. Ein Drittel, komplett zum vergessen für den ESVK. Nochmals Überzahl für die Tigers in den letzten beiden Minuten und wieder ist es Jan Dalgic zu verdanken, dass die Hausherren nicht noch weiter in Rückstand geraten. Zum Glück für Kaufbeuren geht es in die Pause.

Auch zu Beginn des letzten Drittels klaffen große Lücken in der ESVK Abwehr auf, zwei Bayreuther Stürmer gehen allein auf Jan Dalgic und Nicklas Mannes erzielt problemlos das 4:7 für die Tigers. Die Joker bekommen weiterhin nichts gebacken und auch der Keeper lässt sich jetzt davon anstecken. 45 Minuten sind gespielt und Dalgic vertändelt das Spielgerät hinter dem eigenen Kasten, kann dann aber immerhin selbst noch das Gegentor mit einem guten Reflex verhindern. Unverständnis über die Leistung der Hausherren macht sich breit, die zuletzt noch ein starkes Spiel gegen Frankfurt gezeigt hatten. Alex Thiel dann einmal mit einer Trotzreaktion, er tankt sich dynamisch vor das Tigers Tor, aber bei Herden ist Endstation. Wenigsten bauen die Wertachstädter wieder etwas mehr Druck auf und kommen in der 47. Minute zu einem Powerplay und der Chance das Ding noch einmal zu drehen. Aber auch hier läuft die Scheibe nicht rund und es springt nichts Zählbares heraus. In der 50. Ist es dann Youngster Philipp Krauss, bester Kaufbeurer auf dem Eis, der die Scheibe in die Angriffszone kämpft, dort wird sie von John Lammers aufgenommen und der erzielt das kurioseste Tor des Abends. Lammers lupft den Puck über Timo Herden, dieser fällt auf das Tor und prallt von Herden´s Trinkflasche an dessen Rücken und es heißt 5:7. Es keimt noch einmal Hoffnung für den ESV auf. Die Joker versuchen zumindest nochmals alles und nehmen früh den Goalie zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Max Oswald fälscht einen Schuss gefährlich ab, Julian Eichinger schießt aus der Distanz, aber Timo Herden wird an diesem Abend nicht mehr überwunden. Tobi Wörle bringt es nach dem Spiel auf den Punkt, die Leistung im zweiten Drittel kann von der Mannschaft nicht toleriert werden. Am Dienstag gegen Crimmitschau gibt es die nächste Chance für Joker um es besser zu machen.

Drei Tore Rückstand – drei Punkte mitgenommen!

Bayreuth. (PM Tigers) Mit kurzem Kader, der fünf Verteidiger und neun Stürmer auf den Feldspielerpositionen auswies, ging man das Spiel im Allgäu an. Und dies mit einer gefühlten Tiefschlaf-Phase, die über die Hälfte des ersten Drittels anhielt.

Auch eine Auszeit von Coach Kujala nach sieben Minuten – bis zu diesem Zeitpunkt hatte der ESVK bereits zwei Mal die Scheibe im Netz der Tigers untergebracht – brachte zunächst keine Besserung. Nur kurz nach dem „Extra-Coaching“ verwandelte Spurgeoen einen Pass, der von hinter dem Tor auf ihn gespielt wurde aus der Drehung zur 3:0 Führung. Jetzt wachten die Tigers auf, denn nur 16 Sekunden darauf zielte Kolozvary genau und setzte den ersten Treffer für die Tigers. Lillich und Pokovic hatten im Anschluss weitere Möglichkeiten. Wütende Angriffe der Gastgeber, die Oppolzer, Gracel und Ketterer allerdings nicht verwerten konnten, folgten. Den wichtigen Anschlusstreffer durch Järveläinen kurz vor dem Pausenpfiff konterten die Allgäuer jedoch mit durch Pfaffengut, der nach einem gewonnenen Bully schnell den Schuss nahm und zum 4:2 für seine Farben traf.

Wie verwandelt, und überhaupt nicht schläfrig, kamen die Tigers zum Mittelabschnitt aus der Kabine. Nach Davis und Davidek, die noch scheiterten nahm sich nach 22 gespielten Minuten Karlsson ein Herz – sein Schlenzer von der blauen Linie schlug ein. Die erste Strafe der Partie, in diesem Fall gegen Kaufbeuren, brachte dann den nächsten Erfolg, der gleichzeitig den Ausgleich bedeutete. Davidek zog stramm ab und

nach nur neun Sekunden des Powerplays waren gespielt, als dieser zum Ausgleich traf. Im ersten Überzahlspiel der Gastgeber passierte nicht viel – jedenfalls auf Seiten des ESVK. Ein schneller Pass über die Bande der Lillich erreichte, wurde von diesem klug in die Mitte gespielt, wo Zimmermann lauerte und die erstmalige Führung nach 31 Minuten für die Tigers auf die Anzeigentafel schreiben konnte. Dieser Treffer beendete gleichzeitig den Arbeitstag von Vajs, der das Tor räumen musste und durch Dalgic ersetzt wurde. Nur kurz darauf war es eine doppelte Überzahl für die Bayreuther, die Gefahr für das nun vom zweiten Goalie des ESVK gehütete Tor heraufbeschwor. Diese konnte jedoch erst genutzt werden, als Kaufbeuren schon wieder mit vier Feldspielern auf dem Eis war, als Gron in halblinker Position zum Schuss kam und zum 4:6 für die Tigers einnetzen konnte.

Auch zum Schlussabschnitt kamen die Tigers mit voller Betriebstemperatur aus der Kabine und kreierten sofort Chancen, was Mannes nach 42 Minuten nutzen konnte, als er nach einem Fehler des ESVK einen uneigennützigen Pass von Wagner im Tor der Gastgeber unterbringen konnte. Auch wenn die Heimmannschaft naturgemäß nun anrannte und versuchte das Ergebnis zu drehen, hatten die Bayreuther genug Möglichkeiten weitere Treffer zu erzielen. Den letzten Treffer der Partie setzten jedoch trotzdem die Kaufbeurer und dieser kam aus dem Kuriositäten-Kabinett. Eine hochfliegende Scheibe landete auf dem Netz des Bayreuther Tores, streifte die dort abgelegte Trinkflasche von Herden und sprang diesem dann an den Rücken und von dort aus ins Tor. Die letzte Möglichkeit, nachdem der Coach des ESVK gut 90 Sekunden vor Schluss eine Auszeit genommen hatte und im Anschluss einen sechsten Feldspieler für den Goalie aufs Eis schickte, konnte dann nicht mehr genutzt werden. Davidek traf in dieser Phase aus dem eigenen Drittel heraus sogar noch den Pfosten.

„Ich glaube, man hat von Anfang an gesehen, dass beide Mannschaften unbedingt gewinnen wollten. Wir hatten einen nicht so optimalen Start und waren nach acht Minuten bereits mit 3:0 zurück gelegen. Haben uns dann aber zurück gekämpft. Das 4:2 vor der Pause hat uns fast noch einen Knacks gegeben aber es war schön zu sehen, wie sich die Jungs am Ende zurück gekämpft haben“, so Petri Kujala in einem kurzen Statement nach dem Spiel.

ESV Kaufbeuren vs. Bayreuth Tigers 5:7 (4:2, 0:4, 1:1)

Kaufbeuren: Vajs, Dalgic (ab 25.) – Ketterer (2), Echtler, Thiel, van der Linde, Pfaffengut (4), Eichinger – Burghart, Krauß, Oswald, Lammers, Lewis, Lukes, Thomas, Wörle, Spurgeon (2), Voit, Gracel, Oppolzer

Bayreuth: Herden, Zimmermann Nico – Karrer, Pokovic, Davis, Karlsson (2), Mannes (2) – Rajala, Davidek, Kolozvary, Järveläinen, Meisinger, Lillich (2), Zimmermann Tim, Wagner (2), Gron

Zuschauer: Keine Zuschauer zugelassen

Schiedsrichter: Altmann, Holzer – Wagner, Haas

Strafen: Kaufbeuren: 8 Bayreuth: 8 Powerplay: Kaufbeuren 0/4 Bayreuth: 2/4

Torfolge: 1:0 (1.) Lewis (Eichinger, Wörle), 2:0 (7.) Wörle, 3:0 (8.) Spurgeon (Krauß, Lammers), 3:1 (9.) Kolozvary (Wagner), 3:2 (20.) Järveläinen (Mannes), 4:2 (20.) Pfaffengut (Thiel, Spurgeon), 4:3 (22.) Karlsson (Meisinger), 4:4 (24.) Davidek (Karlsson, Kolozvary) PP1, 4:5 (31.) Zimmermann Tim (Lillich), 4:6 (35.) Gron PP1, 4:7 (42.) Mannes (Wagner), 5:7 (51.) Lammers (Krauß, Gracel)