Joker holen sich mit einem Unterzahltreffer in der Overtime den Zusatzpunkt

Kaufbeuren. (PM ESVK) Zum 11. Spieltag empfing der ESV Kaufbeuren den EC Bad Nauheim in der energie schwaben arena.

Trainer Daniel Jun musste weiterhin auf Alexander Thiel, Jere Laaksonen und Max Oswald verzichten. Sami Blomqvist kehrte im Vergleich zu Freitag zurück ins Lineup. Im Tor startete Daniel Fießinger. Vor 2.058 Zuschauern endete die Partie mit 3:2 nach Verlängerung.

Die Partie begann gut für die Gäste, die nach nicht einmal zwei gespielten Minuten bereits erstmals in Überzahl agieren durften. Sami Blomqvist erhielt eine Strafzeit wegen Beinstellens. Ein hoher Stock, geahndet gegen Nolan Yaremko, ermöglichte den Hessen rund 30 Sekunden in doppelter Überzahl auf dem Eis zu sein. Die Joker verteidigten diszipliniert, hielten die Wetterauer vom Slot fern und überstanden so die Unterzahl schadlos. Im direkten Anschluss gab es dann die erste Strafzeit gegen die Mannschaft von Adam Mitchell: Brent Aubin erhielt zwei Minuten wegen hohen Stocks und Sekunden später folgte Kevin Orendorz wegen Beinstellens. So durften die Hausherren erstmals in doppelter Überzahl agieren. Die Joker hatten gute Tormöglichkeiten, aber auch ihnen blieb der Erfolg verwehrt. In der Folge waren die Gäste die bessere Mannschaft mit mehr Zeit in der gegnerischen Zone. Ein schnell ausgespielter Breakout der Joker ermöglichte dem Heimpublikum in der 12. Spielminute den ersten Torjubel des Abends. Sami Kharboutli legte ab auf Prěmysl Svoboda, dieser spielte den Doppelpass mit dem Erstgenannten und dieser vollendete durch die Beine von Gerald Kuhn zur Führung. Die Nauheimer zeigten die direkte Reaktion und glichen durch Marius Erk postwendend aus. Beide Teams hatten in der Folge gute Tormöglichkeiten. Kurz vor Ende des Drittels gab es dann nochmal eine Strafzeit gegen Luigi Calce wegen Stockschlags.

Die Joker starteten mit noch 90 Sekunden in Überzahl in den Mittelabschnitt. Nauheim verteidigte erneut konsequent, und so endete auch diese Unterzahl schadlos für die Hessen. Die Männer von Adam Mitchell setzten sich in der 24. Spielminute in der Zone der Allgäuer fest und Brent Aubin traf aus der Drehung zur erstmaligen Führung für seine Farben. Die Joker wirkten in der Folge verunsichert und immer wieder musste Daniel Fießinger in das Spielgeschehen eingreifen. Hieraus resultierte dann auch eine Strafzeit gegen Tomas Schmidt wegen Haltens. Nauheim hatte gute Torchancen und es war dem Torhüter der Hausherren zu verdanken, dass kein weiterer Treffer in der numerischen Unterlegenheit fiel. Kurz darauf ahndeten die Unparteiischen ein Haken gegen Bad Nauheim und sprachen dem ESV Kaufbeuren einen Penaltyschuss zu. Zusätzlich gab es noch eine Bankstrafe wegen Spielens mit zu vielen Feldspielern. Joey Lewis trat zum Penalty an, scheiterte aber an Gerald Kuhn. Im anschließenden Überzahlspiel bewies Jamal Watson Übersicht und fand den am Pfosten lauernden Colby McAuley, der zum Ausgleich traf. In der 32. Spielminute gab es Strafzeiten gegen beide Mannschaften. Dieter Orendorz und Brent Aubin mussten jeweils wegen unnötiger Härte in die Kühlbox. Auch in der Folge gab es immer wieder gute Möglichkeiten auf beiden Angriffsseiten, aber beide Torhüter konnten sich auszeichnen. Kurz vor Ende des 2. Drittels landete ein abgefälschter Schuss von Nolan Yaremko am Pfosten. Ein Wechselfehler der Joker beendete die Druckphase und ermöglichte es Adam Mitchell, seine Powerplayformation aufs Eis zu schicken. Simon Schütz und Parker Bowles gerieten kurz vor Drittelende aneinander und wanderten folgerichtig auf die Strafbank.

Die Wetterauer starteten mit verbleibenden 58 Sekunden in Überzahl in das Schlussdrittel. Der ESVK überstand diese Zeit unbeschadet. In der Folge war das Spiel geprägt von Fehlern auf beiden Seiten, was immer wieder zu guten Torchancen für die Gegenseite führte. Einen Konter in der 47. Spielminute setzte Dani Bindels an den Pfosten. Es entwickelte sich im weiteren Verlauf ein Spiel mit wenig taktischer Disziplin, aber vielen guten Chancen beider Teams. Ein Bandencheck an Simon Schütz von Brent Aubin, welcher mit einer Strafzeit geahndet wurde brachte den ESVK kurz nach dem Powerbreak in Überzahl. Die Joker hielten die Scheibe fast zwei Minuten im Drittel der Gäste, es fehlte aber die entscheidende Lösung um Gerald Kuhn zu überwinden. Eine erneute Bankstrafe wegen zu vielen Spielern brachte Nauheim erneut in Überzahl. Marvin Feigl hier mit einer guten Chance für die Hausherren, aber der Nauheimer Torwart hielt sicher. Der ESV Kaufbeuren stand defensiv strukturiert und killte das Powerplay souverän.

Die letzten Minuten verstrichen ohne nennenswerte Szene und so ging das Spiel in die Verlängerung.

Zu Beginn der Overtime hatte Sami Blomqvist die beste Chance für seine Farben, scheiterte aber an Gerald Kuhn. 18 Sekunden vor Ende der Verlängerung gab es eine Strafzeit gegen Colby McAulay wegen Beinstellens. Nach gewonnen Spiel ging es per schnellem Breakout nach vorne, woraus ein zwei auf eins Konter resultierte den Jamal Watson zum Zusatzpunkt für seine Farben vollendete.