Joker holen sich endlich wieder einen Sieg

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am 28. Spieltag erwartete der ESV Kaufbeuren den EHC Freiburg in der energie schwaben arena.

Die Joker mussten dabei weiterhin auf einige Spieler verzichten. Verletzungsbedingt nicht dabei waren weiterhin Daniel Fießinger, John Rogl, Joe Cassetti, Dartagnan Joly und Jonny Tychonick (Unterkörperverletzung, Ausfallzeit noch unklar). Bernhard Ebner musste dazu krankheitsbedingt passen. Wieder mit am Start war Sami Blomqvist und Neuzugang Brent Raedeke feierte sein Heimdebüt für die Joker. Im Tor stand Cody Porter.

Der ESV Kaufbeuren startete sehr gut in die Partie gegen den EHC Freiburg und ging bereits in der zweiten Spielminute mit 1:0 in Führung. Max Oswald kam dabei nach einem gewonnenen Bully von Jere Laaksonen direkt zum Abschluss und traf über die Fanghand von Patrik Cerveny hinweg ins Netz. Die Joker blieben auch weiterhin sehr strukturiert, kamen immer wieder gefährlich vor das Freiburger Tor und schafften es, die Freiburger in der eigenen Zone vom Tor fernzuhalten. Nachdem Top-Scorer Henri Kanninen zuvor mit einem Schuss an den Pfosten Pech hatte, war Comebacker Sami Blomqvist in der 18. Spielminute nach einem präzisen Zuspiel von Pavels Nikitins zur Stelle und erhöhte den Spielstand auf 2:0. Ein ungewohntes, aber verdientes Bild in der energie schwaben arena. Glück hatten die Kaufbeurer dann noch in der Schlussminute, als ein Nachschuss von Travis Ewanyk an der Latte landete. Nach 20 Minuten war der Spielstand von 2:0 für die Wertachstädter aber trotzdem hochverdient.

Im Mittelabschnitt machten die Joker da weiter, wo sie im ersten Abschnitt aufgehört hatten. Offensiv kamen sie immer wieder zu Chancen, und defensiv standen sie sicher. Belohnt wurden die Hausherren dann bereits in der 25. Minute mit ihrem dritten Treffer. Nach schnellen Pässen aus der eigenen Zone kam Tyson McLellen in den Slot und konnte dort mit einem Schuss durch die Hosenträger von Patrik Cerveny den Spielstand auf 3:0 erhöhen. Der ESVK hätte im Anschluss noch Möglichkeiten für weitere Tore gehabt, musste aber drei Minuten vor der Pause in Unterzahl den ersten Gegentreffer hinnehmen. Gegen den platzierten und harten Handgelenkschuss von Eero Elo war ESVK-Torhüter Cody Porter machtlos. So ging es mit einem Spielstand von 3:1 zum zweiten Pausentee.

In den ersten Wechseln nach der zweiten Pause zeigten die Kaufbeurer weiterhin, dass sie gewillt sind, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Nachdem sie bereits zwei gute Chancen liegen gelassen hatten, fand Henri Kanninen mit einem perfekten Pass vor das Tor den freistehenden Jonas Fischer, und der junge Stürmer musste nur noch den Schläger zum 4:1 hinhalten. Gespielt waren da 43 Minuten. Dann kam jedoch ein Schockmoment für die wacker kämpfenden Joker: Top-Scorer Henri Kanninen verletzte sich nach einem Zweikampf schwer und konnte die Partie nicht zu Ende spielen. Zu allem Überfluss erhielt der Goldhelm der Kaufbeurer auch noch eine zwei Minuten dauernde Strafe. Die sichtbare Verunsicherung des ESVK nutzten die Freiburger eiskalt aus und verkürzten nach wenigen Sekunden im Powerplay auf 4:2. Torschütze war Shawn O’Donnell, der die Scheibe nach einem feinen Pass von Nikolas Linsenmaier nur noch einschieben musste. Der ESVK erholte sich jedoch gut von diesen beiden Nackenschlägen in der 48. Spielminute und schaffte es, durch eine gute Spielstruktur und eine geschlossene Mannschaftsleistung sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen zu lassen. Somit konnten sie endlich wieder einen Dreier feiern. Die Erleichterung darüber war nicht nur bei der Mannschaft, sondern auch bei den Fans in der energie schwaben arena deutlich zu spüren.

