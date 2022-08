Joker gewinnen Test gegen Rosenheim mit 3:0

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren absolvierte am heutigen Freitagabend ein erstes Testspiel im Zuge der Vorbereitung auf die DEL2 Spielzeit 2022/2023 in der...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren absolvierte am heutigen Freitagabend ein erstes Testspiel im Zuge der Vorbereitung auf die DEL2 Spielzeit 2022/2023 in der heimischen erdgas schwaben arena.

Zu Gast war der Oberligist Starbulls Rosenheim. Joker Trainer Marko Raita musste dabei verletzungsbedingt auf Fabi Koziol, Yannik Burghart und Max Hops verzichten. Dafür war ertsmals Defender Nicolas Appendino für den ESVK im Einsatz. Leon Sivic aus der U20 Mannschaft gab dazu sein Profi Debüt für die Joker.

Der ESV Kaufbeuren kam gut in die Partie und hatte nach drei Minuten im Powerplay auch sogleich den Führungstreffer auf dem Schläger. Alex Thiel konnte dabei einen Nachschuss an Rosenheims Torhüter Christopher Kolarz vorbei zum 1:0 einschieben. Auch die Starbulls kamen sogleich in den Genuss eines ersten Überzahlspieles, welches der ESVK aber stark verteidigte. Die Wertachstädter nutzten dagegen auch ihr zweites Pwerplay an diesem Abend zu einem Treffer. Simon Schütz traf dabei in der achten Spielminute mit einem Schuss von der blauen Linie zum 2:0. Der ESVK hatte die Partie in der Folge gut im Griff und kam immer wieder zu kleinen Chancen, weitere Treffer sollten aber in diesem Drittel nicht mehr fallen. Was auch daran lag, dass die Kaufbeurer Defensive sicher stand und Daniel Fießinger das, was auf seinen Kasten kam, sicher parieren konnte.

Der zweite Abschnitt ähnelte dann stark dem ersten. Die Kaufbeurer hatten das Spiel gut im Griff und versuchten immer wieder mit ihren vier Sturmreihen sehr erfolgreich Druck auf die Rosenheimer Defensive aufzubauen. Große Torchancen aber waren eher Mangelware. Eine dicke Mglichkeit hatte Florian Thomas, die Nummer 17 der Allgäuer scheitere im Nachschuss aber am Außenpfosten. Auf der anderen Seite trafen die Rosenheimer nach einem schnellen Angriff das seitliche Gestänge des Joker Kastens. In der 30. Spielminute bekamen die Wertachstädter dann einen Penaltyschuss zugesprochen. Markus Schweiger war auf und davon und wurde am Ende vom Rosenheims Goalie Christopher Kolarz von den Beinen geholt. Der U20 Nationalspieler verwandelte den Pentalty dann selbst mit einem Schuss in den rechten Winkel zum 3:0 für seine Farben. Während einer angezeigten Strafe gegen die Oberbayern traf Tyler Spurgeon dann leider nur den Pfosten. Das anschließende Powerplay der Allgäuer war eher nicht der Rede wert. Kurz vor der Pause zeigte dann Daniel Fießinger noch sein ganzes Können, als er einen Schuss aus kurzer Distanz spektakulär mit der Fanghand entschärfte.

Im Schlussabschnitt pläscherte das Spiel, typisch für ein Testspiel, die meiste Zeit etwas vor sich hin. In der 45. Spielminute sahen sich die Joker dann einem fünf gegen drei Powerplay der Gäste ausgesetzt. Dieses verteidigten die Allgäuer aber stark und Joker Torhüter Daniel Fießinger zeigte mehrfach seine Klasse, so dass es beim beim 3:0 für die Hausherren blieb. Kurz vor dem Ende der Partie hatten die Starbulls bei einem vier gegen drei Überzahl wiederum gute Chancen auf einen ersten Treffer, aber Daniel Fießinger war wieder zur Stelle und verdiente sich seinen Shutout mit weiteren starken Paraden selbst. Am Ende gewannen die Joker das Testspiel gegen die Starbulls Rosenheim auch verdient mit 3:0.

Am Sonntag geht es für die Mannschaft von Trainer Marko Raita dann mit einem weiteren Freundschaftsspiel weiter. Die Joker sind dann beim EHC Lustenau zu Gast.