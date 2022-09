Joker gewinnen in Regensburg mit 2:1

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stand heute ein Testspiel beim DEL2 Aufsteiger Eisbären Regensburg auf dem Programm. Verletzungsbedingt fehlten Fabian Koziol, Yannik...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stand heute ein Testspiel beim DEL2 Aufsteiger Eisbären Regensburg auf dem Programm.

Verletzungsbedingt fehlten Fabian Koziol, Yannik Burghart und Max Hops. Leon van der Linde und Philipp Bidoul waren mit der U20 Mannschaft des ESVK im Einsatz. Diese konnte dabei die ersten beiden Punktspiele gegen den Augsburger e.V. mit 5:2 und 3:2 für sich entscheiden. Maximilian Meier stand im Tor des ESVK.

Der ESVK setzte die Hausherren auch sogleich mit einem effektiven Forecheck stark unter Druck und Alex Thiel hatte mit einen harten Schlagschuss auch gleich eine gute Chance. Patrick Berger im Tor der Regensburger aber konnte mit dem Schoner parieren. Ein erstes Powerplay der Joker nach zwei Minuten sollte dann auch den ersten Treffer der Partie bringen. Über Jacob Lagacé und John Lammers kam die Scheibe vor das Tor zu Tyler Spurgeon und dieser konnte zum 0:1 einschieben. Im Anschluss an den Führungstreffer des ESVK waren Torabschlüsse eher Mangelware, die Joker waren aber weiter tonangebend und ließen in der Defensive gar nichts zu. Bei einen zwei auf eins Konter nach neun gespielten Minuten hätte Jacob Lagacé nach einem Zuspiel von Sebatian Gorcik eigentlich den zweiten Treffer für seine Farbe nachlegen müssen. Der Kanadier verfehlte das Gehäuse der Eisbären aber denkbar knapp. Im Gegenzug tauchten die Oberpfälzer das erste Mal gefährlich vor Maxi Meier auf, der Joker Torhüter konnte dabei aber einen Schuss von Marvin Schmid parieren. Drei Minuten später war es John Lammers der im Slot, unter Druck seines Gegenspielers, zum Schuss kam, Patrick Berger konnte diesen aber entschärfen. Ein weiteres Überzahlspiel der Wertachstädter war dann eher nicht der Rede wert. Die beste Chance hatte kurz vor Ablauf der Strafe dann Max Oswald. Dessen satter Direktschuss war aber sichere Beute in der Fanghand von Patrick Berger. In Minute 17 hatte der Schlussmann der Eisbären dann auch das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Jacob Lagacé fälschte einen Schuss von Tomas Schmidt im Slot ab, Patrick Berger konnte der Scheibe gerade noch so mit der Schulter die entscheidende Richtungsänderung geben und der Puck landete neben dem Tor. So ging es mit einer hochverdienten Führung für den ESVK zum ersten Pausentee.

Das zweite Drittel ähnelte lange dem ersten. Die Joker agierten weiter sehr konzentriert und bauten immer wieder schon im Aufbau der Regensburger mit ihrem aggressiven aber auch kontrollierten Forecheck großen Druck auf. Somit zwangen die Allgäuer die Oberpfälzer immer wieder zu Scheibenverlusten und kreierten dadurch auch eigene Chancen. Nach 29 Minuten musste dann Maxi Meier im Kasten der Joker das erste Mal richtig eingreifen. Christoph Schmidt brach über Außen durch, sein gefährlicher Rückhandschuss war dann aber sichere Beute vom Kaufbeurer Schlussmann. Der ESVK kam nun auch wieder zu größeren Chancen und verpasste es zunächst den zweiten Treffer zu erzielen. Bei einer zwei auf eins Situation scheiterte Johannes Krauß mit einem Direktschuss nach einem Pass von Joey Lewis am fantastisch reagierenden Patrick Berger. Keine Minute später war es Nicolas Appendino der mit einem gefährlichen Schuss am Regensburger Torhüter scheiterte. Die Nummer 32 der Joker machte es in der 34. Minute dann aber besser: Von Alexander Thiel auf die Reise geschickt, verwandelte der Förderlizenzspieler des EHC Redbull München mit einer gekonnten Bewegung alleine vor Patrick Berger zum Spielstand von 0:2.

Im Anschluss hatten die Regensburger eine stärke Phase und konnten sich ein wenig in der Zone des ESVK festbeißen. Daraus resultierte eine super Möglichkeit für Daniel Pronin. Der Regensburger scheiterte nach einer feinen Einzelleistung aber aus kurzer Distanz an der blitzschnellen Fanghand von Maxi Meier. Ein erstes Powerplay der Eisbären verteidigten die Kaufbeurer zuerst gut, handelten sich dann aber nach einer Minute eine weitere Strafe ein und die Regensburger konnten 60 Sekunden lang mit zwei Mann mehr agieren. Dabei hatten die Eisbären zwei ganz dicke Chancen. Zuerst passte der frühere Joker Angreifer Marvin Schmid die Scheibe durch den Torraum zum einschussbereiten Nikola Gajovsky, Maxi Meier war jedoch mit einer schnellen Seitenverlagerung zur Stelle und parierte sehr stark. Wenige Sekunden später setzte Richard Divis einen krachenden Direktschuss an den Pfosten des Kaufbeurer Tores. Mit viel Geschick und dem nötigen Glück überstanden die Wertachstädter diese Phase ohne Gegentor. Da sich die Regensburger kurz vor der zweiten Pause noch eine Strafe einhandelten, begann der Schlussabschnitt für den ESVK mit noch 113 Sekunden in Überzahl auf der Uhr.

Das Powerplay brachte den Jokern aber nichts ein. Im Gegenteil: Mit Ablauf der Strafe kam Tomas Schwamberger von der Strafbank und wurde direkt von Jakob Weber auf die Reise geschickt und traf zum 1:2 Anschlusstreffer für seine Farben. Die Eisbären hatten nun Lunte gerochen und erarbeiteten sich auch immer wieder die eine oder andere Torchance. Maxi Meier im Kasten des ESVK sowie die Defensive der Allgäuer waren aber insgesamt sehr stabil und nach rund fünf Minuten hatten die Wertachstädter das Spiel wieder etwas besser unter Kontrolle und beruhigten die Partie auch etwas. Allerdings war das Vorgehen der Mannschaft von Trainer Marko Raita nicht mehr so konzentriert und zielstrebig wie noch in den ersten 40 Spielminuten, was sich auch in einem geringeren Chancen aufkommen der Allgäuer zeigte. Stürmer Johannes Krauß hatte aus Sicht der Gäste noch die zwei besten Möglichkeiten auf den dritten Treffer. Der Youngster aber scheitert sowohl in der 50. wie auch in der 54. Minute knapp. Eine gute Minute vor dem Ende agierten die Eisbären dann noch mit sechs Feldspielern und versuchten noch mit aller Macht den Ausgleichstreffer zu erzielen. Dabei zeigte sich aber die Verteidigung der Wertachstädter erneut sehr stabil und Maxi Meier war ebenfalls für die Eisbären Offensive nicht mehr zu überwinden. Am Ende sicherten sich die Allgäuer somit einen verdienten Testspielsieg beim DEL2 Ligakonkurrenten in Regensburg.