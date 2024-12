Joker gegen EisbÃ¤ren und Blue Devils

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am Freitag den 13. geht es für die Joker in der DEL2 in das nächste Heimspiel. Ob dieser Freitag der 13....

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am Freitag den 13. geht es für die Joker in der DEL2 in das nächste Heimspiel.

Ob dieser Freitag der 13. dann für den ESVK mehr parat hat wie die Spieltage in den ersten beiden Aufeinandertreffen mit den Eisbären Regensburg, die jeweils mit einer Niederlage für die Mannschaft von Trainer Daniel Jun endeten, wird sich zeigen. Spielbeginn am Freitagabend ist dabei um 19:30 Uhr. Am Sonntag geht es für den ESVK dann mit umgekehrten Vorzeichen zu den Blue Devils Weiden. Der Aufsteiger aus der Oberpfalz war ebenfalls schon in der aktuellen Saison zwei Mal Gegner der Joker und in diesem Falle konnte der ESVK zwei Mal als Sieger das Eis verlassen. Erstes Bully in der Hans-Schröpf-Arena ist um 18:30 Uhr.

Der Kader der Joker: Verletzungsbedingt muss bekanntermaßen für einige Wochen Nolan Yaremko passen, der sich im Spiel am Sonntag in Regensburg eine Oberkörperverletzung zugezogen hat. Vermutlich wieder zurück in das Lineup rückt Max Oswald, der nach überstandener Unterkörperverletzung wohl sein Comeback geben kann. [nbsp]Vom Kooperationspartner Redbull München stehen dieses Wochenende wieder Defender Sten Fischer und Stürmer Quirin Bader zur Verfügung stehen. Nick Maul ist bis Anfang Januar bei der U20 Weltmeisterschaft in Kanada.

Die Gegner der Joker:

Eisbären Regensburg: Der amtierende Champion hat einen etwas größeren Umbruch hinter sich gebracht. Meistertrainer Max Kaltenhauser wechselte in den Trainerstab von Red Bull München und wurde durch den Finnen Ville Hämäläinen ersetzt. Ville Hämäläinen selbst wurde nach einem eher suboptimalen Start in die Saison durch Peter Flache ausgetauscht. In der aktuellen DEL2 Tabelle liegen die Eisbären nun auf dem zehnten Tabellenplatz. Dabei hat der Meister aktuell 25 Spiele absolviert und 30 Punkte auf der Habenseite. Wichtige Säulen im Team der Eisbären sind dabei der finnische Torhüter Eetu Laurikainen, der Deutschamerikaner Sean Giles in der Verteidigung sowie im Sturm der Schussgewaltige Schwede Olle Liss (aktueller Top-Scorer mit 24 Punkten), der Kanadier David Morley und der in der Liga bestens bekannte Ryon Moser. Kapitän der Regensburger ist Nikola Gajovský. Auch den Eisbären fehlt mit Timo Kose aktuell ein Spieler der mit der DEB U20 Auswahl in den Vorberteitungen zur U20 Weltmeisterschaft steckt.

Blue Devils Weiden: Mit den Blue Devils erwarten die Joker einen Gegner, gegen den es in der aktuellen Saison auch schon zwei direkte Aufeinandertreffen gab. Nach 25 Spielen belegt die Mannschaft von Trainer Sebastian Buchwieser mit 28 Punkten den elften Tabellenplatz.

Der DEL2 Aufsteiger setzt im Tor mittlerweile voll und ganz Marco Wölfl. Daniel Allavena ist mittlerweile zu den Nürnberg Ice Tigers in die DEL gewechselt und der junge Felix Noack hat nun die Rolle des Backups inne. In der Verteidigung ist der Kontingentspieler Tommy Muck absoluter Leistungsträger und soll zusammen Dominic Bohac oder auch Dominik Müller für Stabilität sorgen. Dabei gab es mit dem Dänen Mats Larsen auch schon einen Abgang mit dem man aus sportlicher Sicht wohl nicht ganz zufrieden war. Wichtige Stützen im Sturm sind Kapitän und Topscorer Tomas Rubes (20 Punkte), David Elsner, Luca Gläser, Tyler Ward und auch ex-Joker Fabian Voit. Youngster Elias Pul ist bei der U20 WM Vorbereitung unf fehlt den Blue Devils somit in den kommenden Spielen.

