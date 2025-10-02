Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ESV Kaufbeuren

Joker erwarten den EHC Freiburg und gastieren bei den Lausitzer Füchsen

2. Oktober 2025
ESVK Fans - © Starbulls Media-PR Schirmer-Lion
Kaufbeuren. (PM ESVK) In der DEL2 stehen am Wochenende die Spieltage fünf und sechs auf der Agenda.

Der ESV Kaufbeuren erwartet dabei am Freitagabend um 18:30 Uhr den EHC Freiburg in der energie schwaben arena. Am Sonntag geht es für die Joker um Verteidiger John Rogl (Foto: A. Winterholler) dann zu den Lausitzer Füchsen. Spielbeginn ist um 17:00 Uhr.

Aus der Kabine

ESVK-Chef Trainer Todd Warriner wird bei den beiden Spielen am Wochenende auch weiterhin auf Tyson McLellan verzichten müssen. Der Mittelstürmer plagt sich derzeit auch mit einer Oberkörperverletzung rum und wird daher aller Voraussicht nach noch nicht in das Spielgeschehen eingreifen können. Vom DEL Kooperationspartner Red Bull München werden nach aktuellen Informationen auch wieder Defender Rio Kaiser und Stürmer Nikolaus Heigl im Aufgebot der Joker stehen.

Stimme zum Wochenende

ESVK Verteidiger John Rogl über die beiden Partien am Wochenende: „Die bevorstehenden Begegnungen gegen den EHC Freiburg und die Lausitzer Füchse sind für uns von großer Bedeutung. Wir treffen auf zwei Mannschaften, die in der aktuellen Tabelle nur knapp hinter uns rangieren. Daher möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns leicht abzusetzen. Zudem ist es für uns als Team entscheidend, weiterhin zusammenzuwachsen und unser Spiel entsprechend zu verbessern. Aus diesen Gründen sind die beiden Partien äußerst wichtig für uns.“
34
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

