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ESV KaufbeurenTransfer-News

Joker binden Youngstar Pavels Nikitins für zwei Jahre

20. April 20261 Mins read47
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Pavels Nikitins - © Sportfoto-Sale (DR)
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Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit Pavels Nikitins konnte der ESV Kaufbeuren einen weiteren Spieler aus dem Kader der Saison 2025/2026 an den Club binden.

Der 19 Jahre alte Stürmer war in der abgelaufenen Saison einer der großen Leistungsträger der U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren e.V. und erzielte für das Team von Trainer Pyry Eskola starke 51 Scorerpunkte in 32 Saisonspielen. Zudem war er mit einer Förderlizenz ausgestattet und kam 14-mal für den EV Füssen in der Oberliga zum Einsatz, wo er drei Scorerpunkte erzielte. Für die Joker in der DEL2 schnürte er 23-mal seine Schlittschuhe und kam ebenfalls auf drei Scorerpunkte, wobei er immer wieder sein vorhandenes Talent unter Beweis stellte.

Bei den Jokern wird Pavels Nikitins nun also weiterhin das Trikot mit der Rückennummer 22 tragen.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert über den Youngster:Pavels Nikitins hat in unserer U20-Mannschaft und auch in seinen Einsätzen in der Oberliga und der DEL2 bewiesen, dass er das Zeug dazu hat, sich auch im Profi-Eishockey durchzusetzen. Bei uns bekommt er nun die Chance, sich weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte in seiner Karriere zu gehen.“
Pavels Nikitins zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich bin zwar nicht lange in Kaufbeuren, aber der Verein hat in dieser kurzen Zeit eine große Bedeutung für mich gewonnen. Die Fans, die Atmosphäre und die Stimmung in Kaufbeuren sind einfach wahnsinnig. Ich fühle mich hier wie zu Hause, deshalb musste ich nicht lange überlegen und habe mich frühzeitig entschieden, mich an den ESVK zu binden. Ich bin sehr glücklich, die rot-gelben Farben weiter tragen zu dürfen.“

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