John Sicinski: Klare Schwerpunkte auf die Defensive, Leidenschaft und Nachwiuchsarbeit

10. Februar 20262 Mins read52
John Sicinski - © EV Lindau Islanders Media Archiv
Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben ihren neuen Cheftrainer vorgestellt: Ab der Saison 2026/27 wird John Sicinski die sportliche Verantwortung übernehmen.

Der 51-jährige Deutsch-Kanadier, der in den vergangenen Jahren zahlreiche Teams in der Oberliga betreute, bringt eine klare Philosophie und ein klares Konzept mit nach Erding – geprägt von Struktur, Teamgeist und harter Arbeit.

„Ich möchte, dass wir defensiv sehr stabil stehen und strukturiert spielen. Jeder Spieler soll genau wissen, was seine Aufgabe ist und sich auf seinen Nebenmann verlassen können“, beschreibt Sicinski seine sportliche Grundidee. „Aus einer guten Defensive heraus werden wir häufiger die Scheibe haben und dadurch viel Druck nach vorne ausüben können. Fakt ist: Wir müssen in der kommenden Saison mehr Tore schießen. Wichtig wird sein, schnell eine Einheit zu werden und immer härter zu arbeiten als der Gegner.“

Auch in Sachen Kaderplanung kündigt der neue Trainer deutliche Veränderungen an. „Wir werden einen größeren Umbruch vornehmen, um die nächsten Schritte gehen zu können. Unser Ziel ist es, schneller und noch ehrgeiziger zu werden – mit einer guten Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern“, so Sicinski.

Besonderen Wert legt der neue Coach auf die enge Zusammenarbeit zwischen Senioren- und Nachwuchsbereich. „Diese Verzahnung ist mir sehr wichtig. Junge Spieler müssen wissen, dass sie eine echte Chance auf Einsätze in der ersten Mannschaft haben, wenn sie sich das durch Leistung verdienen“, betont er. „Wir werden regelmäßig U20-Spieler ins Training integrieren, damit sie sich an das Tempo und die körperliche Härte gewöhnen. Außerdem werden Thomas und ich oft bei den Heimspielen der U20 vor Ort sein, um uns selbst ein Bild zu machen.“

Zudem spielen die Fans für Sicinski eine zentrale Rolle. „Fans sind im Eishockey überall enorm wichtig – und wir müssen uns ihre Unterstützung verdienen! Wenn wir mit vollem Einsatz und Leidenschaft spielen, diszipliniert und strukturiert auftreten und jedes Spiel härter arbeiten als der Gegner, dann werden wir die Fans mitreißen. Mit dieser Energie im Rücken können wir eine Mannschaft entwickeln, die in Erding sehr heimstark auftritt.“

Konkrete Saisonziele will Sicinski zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festlegen, da die Kaderplanung noch in vollem Gange ist. Eine klare Orientierung gibt es trotzdem: „Wenn wir den nächsten Schritt in unserer Entwicklung gehen wollen, dann muss das Mindestziel die Teilnahme an den Pre-Playoffs sein“, sagt der neue Trainer abschließend.

Mit John Sicinski setzen die Erding Gladiators auf einen erfahrenen Fachmann, der für Disziplin, Struktur und Leidenschaft steht – und dessen Handschrift den Verein nachhaltig prägen soll.

