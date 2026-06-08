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ESV KaufbeurenTransfer-News

John Rogl verlässt den ESV Kaufbeuren

8. Juni 20261 Mins read128
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Dominik Kolb und John Rogl - © Starbulls Rosenheuim (Schirmer/Lion)
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Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit Verteidiger John Rogl kann der ESV Kaufbeuren einen weiteren Abgang vermelden.

Im Zuge der Planungen für die Saison 2026/2027 wurde nun beschlossen, dass sich die Wege des Verteidigers und des ESVK nach nur einer Spielzeit wieder trennen.

Der ESVK wünscht John Rogl für seine private und sportliche Zukunft nur das Allerbeste und bedankt sich sehr herzlich für seinen Einsatz im Trikot der Joker.

John Rogls Karriere in Zahlen

Source: John Rogl @ Elite Prospects

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