John Rogl kommt in die Wertachstadt

Kaufbeuren. (PM ESVK) Weiterer Neuzugang für den ESV Kaufbeuren für die DEL2-Saison 2025/2026.

Mit dem gebürtigen Landshuter John Rogl erhält die Defensive der Joker weiteren Zuwachs. Der 29 Jahre alte Linksschütze durchlief den kompletten Nachwuchs beim EV Landshut und war dabei auch immer für die diversen U-Nationalmannschaften nominiert. Darunter war er auch bei einer U18- und einer U20-Weltmeisterschaft im Aufgebot der deutschen Auswahl.

Nach einer ersten DEL2-Saison in seiner Heimat erfolgte der Wechsel in die DEL zu Red Bull München. Über die Stationen Adler Mannheim und Augsburger Panther führte der Weg des Defensivspezialisten nach sieben Jahren in der DEL vor zwei Jahren dann wieder zurück zum EV Landshut in die DEL2. Dabei war der 195 cm große Verteidiger während seiner DEL-Zeit auch immer wieder für die deutsche Nationalmannschaft an der Scheibe. Beim ESVK wird John Rogl künftig das Trikot mit der Nummer 28 tragen.

Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESVK, zum neuen Defensivspezialisten: „Mit John Rogl ist es uns gelungen, einen weiteren wichtigen Baustein in unserer Defensive zu besetzen. Er ist ein hervorragender Defensiv-Verteidiger, der unserer Defensive dementsprechend auch viel mehr Stabilität verleihen wird. Dazu ist er ein Spieler, der vorrangeht und auch immer vollen Einsatz in den Spielen zeigt. Wir freuen uns, dass wir ihn nun in Kaufbeuren haben, und ich bin mir sicher, dass er im besten Eishockeyalter auch noch einen Schritt nach vorne gehen kann und dabei eine wichtige Rolle in unserer Defensive spielen wird.“

Neuzugang John Rogl zu seinem Wechsel nach Kaufbeuren: „Es kam der Kontakt zu Patrick Reimer zustande, und wir haben uns gut über unsere Vorstellungen und Pläne ausgetauscht. Da das alles super zueinander gepasst hat, war ich mir recht schnell sicher, dass das mein nächster Schritt sein soll. Ich bin sehr motiviert, mit einem neu zusammengestellten Team zu arbeiten, und freue mich schon auf die Megastimmung in der Halle.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV