John Rogl kehrt zu seinem Heimatverein EV Landshut zurÃ¼ck, aber zwei Spieler verlassen auch den EVL

Landshut. (PM EVL) Ein echter „Landshuter Bua“ kehrt zu seinem EVL zurück! John Rogl wechselt von den Augsburger Panthern aus der PENNY DEL zum...

Landshut. (PM EVL) Ein echter „Landshuter Bua“ kehrt zu seinem EVL zurück!

John Rogl wechselt von den Augsburger Panthern aus der PENNY DEL zum EV Landshut und hat in Niederbayern einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der 26-Jährige hat die komplette Talentschmiede im EVL-Nachwuchs durchlaufen und stürzte sich vor acht Jahren, im Sommer 2015, ins Abenteuer DEL. Jetzt ist er wieder dahoam!

Damals wechselte Rogl zum EHC München. Zwei Jahre später ging es weiter zu den Adlern Mannheim, ehe er dann ab 2018 die Schlittschuhe für die Augsburger Panther schnürte. Insgesamt blickt Rogl auf die Erfahrung von 253 DEL-Spielen (vier Tore und 20 Assists) zurück, war auch in der Champions Hockey League (CHL) aktiv und trug nach einer erfolgreichen Zeit in den Nachwuchs-Nationalmannschaften insgesamt 18mal das Trikot der deutschen A-Nationalmannschaft. Eine Nominierung für eine Eishockey-WM verpasste er nur knapp.

„Beim EVL hat meine Karriere als kleiner Junge begonnen und ich habe hier den Grundstein für meine Laufbahn gelegt. Es bedeutet mir viel, dass ich nach Landshut zurückkehren werde. Mein Heimatverein hatte selbstverständlich immer einen Platz in meinem Herzen und ich habe den EVL die vergangenen acht Jahre intensiv verfolgt. Es macht mich glücklich zu sehen, welche Entwicklung hier vor allem in den letzten Jahren gemacht wurde. Jetzt gilt es an die entstandene Euphorie anzuknüpfen und die nächsten Schritte zu gehen.

Ich kann’s kaum erwarten mit meinen neuen Teamkollegen im August wieder anzupacken und freue mich schon jetzt auf die Heimspiele in der Fanatec Arena mit den fantastischen Fans im Rücken“, sagte Rogl nach seiner Vertragsunterzeichnung.

„Ich kenne Johnny schon aus meiner Zeit in Augsburg und habe in meiner Funktion als Development Coach beim AEV viel mit ihm zusammengearbeitet. Er ist ein absoluter „Stay-at-home“-Defender, der vielleicht nicht der Mann für 20 Tore und 30 Assists ist, aber er wird ganz sicher viele Gegentore verhindern. John blockt Schüsse, ist stark in Unterzahl und hat auch eine sehr gute Reichweite mit dem Schläger. Auch mit seiner Größe und Erfahrung wird er uns helfen, um noch stabiler zu stehen. Er soll bei uns eine tragende Rolle einnehmen und mit seiner Erfahrung ein echter Führungsspieler werden. John ist jetzt in einem Alter in der Verantwortung übernehmen kann und wird“, ergänzt EVL-Cheftrainer Heiko Vogler.

Pavlu & Mühlbauer verlassen den EVL

Dagegen haben sich Verteidiger Jan Pavlu und Stürmer Lukas Mühlbauer dazu entschieden, den EVL zu verlassen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Der italienische Nationalspieler Pavlu, der im Vorjahr aus Kaufbeuren nach Landshut kam, besaß noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer – dieser wurde nun aufgelöst. Insgesamt bestritt der 28-Jährige für die Landshuter 38 Spiele (zwei Tore/fünf Assists). Lukas Mühlbauer war im Herbst von den Heilbronner Falken zu seinem Heimatclub zurückgekehrt und kam in 44 Spielen auf fünf Treffer und sieben Assists. „Wir wünschen beiden Spielern für ihre berufliche und private Zukunft nur das Beste und haben bereits neue Ideen bezüglich der Kaderplanung entwickelt“, erklärt EVL-Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2023/24 (Stand: 28. April 2023)

Tor: Sebastian Vogl.

Verteidigung: Benedikt Brückner, Tobias Echtler (N/ESV Kaufbeuren), Michael Reich, John Rogl (N/Augsburger Panther), Andreas Schwarz, Simon Stowasser.

Sturm: Brett Cameron, Samir Kharboutli, Julian Kornelli, Jakob Mayenschein, Tyson McLellan, Marco Pfleger, David Zucker.

7083 Wo sollte der Deutschland Cup 2023 ausgetragen werden? Augsburg Berlin Dresden Garmisch-Partenkirchen Kassel Landshut München Nürnberg Oberhausen an einem anderen Ort