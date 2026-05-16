Johannes Schmid bleibt ein Eispirat

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können weiterhin auf Johannes Schmid bauen.

Der 21-jährige Stürmer hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert und wird damit auch in der kommenden Spielzeit das rot-weiße Trikot mit der Nummer 27 tragen.

Schmid war vor der vergangenen Saison vom Deggendorfer SC aus der Oberliga Süd nach Crimmitschau gewechselt. Der junge Angreifer fand sich schnell im Team zurecht und erhielt von Cheftrainer Jussi Tuores früh viel Eiszeit. In seiner ersten Saison für die Eispiraten absolvierte Johannes Schmid insgesamt 51 Pflichtspiele. Dabei gelang ihm ein Treffer – ausgerechnet direkt am ersten Spieltag gegen die Krefeld Pinguine.

Nun soll der talentierte Offensivspieler seine Entwicklung in Crimmitschau weiter fortsetzen und den nächsten Step gehen. Die Verantwortlichen der Eispiraten sehen in dem jungen Stürmer weiterhin großes Potenzial und freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit. „Johannes hat beste Voraussetzungen und die richtige Einstellung, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen“, meint Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

„Ich freue mich riesig darauf, wieder vor unseren Fans zu spielen. Die Organisation ist überragend und das Umfeld sehr familiär. Außerdem haben die Jungs selbst immer wieder gezeigt, was für eine besondere Truppe wir sind. Ich bin überzeugt, dass sich daran auch in Zukunft nicht viel ändern wird. Deshalb fiel mir die Entscheidung alles andere als schwer – und jetzt freue ich mich umso mehr auf die nächste Saison“, sagt Johannes Schmid.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2026/27

Tor: Kevin Reich, Pascal Seidel, Steve Majher

Abwehr: Mirko Sacher, Adam McCormick (AL), Emil Quaas, Finn Fuchs, Ole Olleff, Felix Thomas, Leon Schulz (TO)

Angriff: Collin Adams (AL), Dominic Walsh, Dylan Wruck, Louis Brune, Sebastian Streu, Tim Lutz, Denis Shevyrin, Johannes Schmid, Leon Neiger