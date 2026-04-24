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Mit Video: Johannes „Hanni“ Krauß wechselt nach Iserlohn

24. April 20261 Mins read269
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Johannes Krauss vom ERC Ingolstadt - © Bruno Dietrich / City-Press
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Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Saison den aktuellen Nationalstürmer Johannes Krauß vom ERC Ingolstadt.

Der 23-Jährige weilt derzeit im Rahmen der zweiten WM-Vorbereitungsphase bei der deutschen Nationalmannschaft und durfte vor gut einer Woche im Testspiel gegen Tschechien sein Debüt für das DEB-Team geben.

Krauß absolvierte während seiner ersten beiden Jahre in der höchsten deutschen Spielklasse beim ERC Ingolstadt bisher zwei Spielzeiten in der PENNY DEL und erreichte das Halb- bzw. Viertelfinale der Playoffs. Insbesondere in der abgelaufenen Serie gegen den EHC Red Bull München konnte Johannes Krauß mit fünf Scorerpunkten in sechs Spielen auf sich aufmerksam machen.

Vor dem Wechsel nach Ingolstadt war Krauß ausschließlich für den Heimatverein seiner Geburtsstadt, den ESV Kaufbeuren aktiv.

„Johannes verleiht uns als zusätzlicher deutscher Stürmer nicht nur deutlich mehr Flexibilität, er bringt auch eine hervorragende Arbeitseinstellung mit und hat auch auf höchstem Niveau sein Scoring-Potenzial bereits angedeutet. Er ist hungrig und wird bei uns die Möglichkeiten bekommen, Verantwortung zu übernehmen und seine bis dato sehr gut verlaufene Entwicklung fortzusetzen“, freut sich Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Auch Johannes Krauß selbst sieht diese Win-Win-Situation für beide Seiten: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit Franz und dem Trainerteam und bin davon überzeugt, dass ich mich in Iserlohn bestmöglich weiterentwickeln kann und dass wir auch als Mannschaft den nächsten Schritt machen können. Dazu kommt noch, dass in Iserlohn immer eine Top-Stimmung und extreme Lautstärke war – darauf freue ich mich ganz besonders“, gibt der jünge Stürmer zu Protokoll.


Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand:

Tor: Andreas Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker (verliehen)

Verteidigung: Colin Ugbekile, Peter Spornberger, Robin Norell (SWE), Emil Johansson (SWE), Lua Niehus (U23), Gordejs Radionovs (U23), Marian Bauer (U23, verliehen)

Sturm: Johannes Krauß, Dennis Lobach, Jakub Borzecki, Daniel Neumann, Maximilian Eisenmenger, Julian Napravnik, Cole Maier (USA), Christian Thomas (CAN), Tyler Boland (CAN), Justin Scott (CAN), Daniel Geiger (U23), Bence Farkas (U23).

Trainerteam: Stefan Nyman (Headcoach), Tony Zabel (Assistant- und Development-Coach), Janne Kujala (Assistant- und Strength & Conditioning-Coach), Santeri Hilli (Goalie- und Videocoach)

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