Johannes Gschnitzer trägt weiterhin „Blau-Weiß“

Sterzing. (PM Broncos) Mit großer Freude geben die Wipptal Broncos die Vertragsverlängerung mit Johannes Gschnitzer bekannt.

Trotz seines jungen Alters startet der 24-Jährige bereits in seine achte Saison mit den Wipptal Broncos. Der Linksschütze durchlief sämtliche Jugendmannschaften der Broncos und gab sein Debut in der Seniormannschaft in der Saison 2019/20. Zudem sammelte Gschnitzer bereits Erfahrung in der IHL Division I (für die Wipptal Broncos) und in der IHL (für die Falcons Brixen).

In der Saison 2021/22 durfte er sogar an der Weltmeisterschaft der U20-Kategorie teilnehmen, wobei er es auf fünf Einsätze bei diesem Turnier brachte. Bisher trug Johannes Gschnitzer 273-mal das Trikot der Wipptal Broncos. In diesem Zeitraum sammelte der junge Verteidiger 33 Punkte (3 Tore, 30 Assists).

In der abgelaufenen Saison spielte der Wipptaler seine bisher stärkste Saison. Ingesamt war Gschnitzer an 7 Treffern beteiligt und konnte ein Tor erzielen. An diesen Leistungen möchte der Verteidiger anknüpfen und sich in der kommenden Saison weiter verbessern.