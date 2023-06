Johan Sjöquist übernimmt das Ruder bei den Broncos

Sterzing. (PM Broncos) Die Wipptal Broncos geben mit Freude bekannt, dass Johan Sjöquist zur neuen Saison die Funktion als Headcoach übernehmen wird. Der 47-jährige...

Sterzing. (PM Broncos) Die Wipptal Broncos geben mit Freude bekannt, dass Johan Sjöquist zur neuen Saison die Funktion als Headcoach übernehmen wird.

Der 47-jährige Schwede wuchs in der Jugend von Skelleftea AIK, wo er bis zur U20 aktiv war. Auch die ersten Erfahrungen sammelte der Stürmer bei seinem Jugendclub in der dritten schwedischen Liga. Nach einer Saison wechselte der Linksschütze für 2 Jahre nach Wisby, bevor er zur Saison 1997/98 bei Avesta anheuerte. Diesen blieb er stolze 10 Saisonen treu, wobei er zwischen der dritten und fünften Liga immer wieder pendelte. Bei Avesta sammelte er ebenfalls erste Erfahrungen als Coach. In den Saisonen 2003/04 und 2004/05 agierte Johan als Spielertrainer. Gegen Ende seiner Spielerkarriere wechselte Sjöquist in seine Heimatstadt und spielte die letzten Jahre für Visby/Roma.

Hier erfolgte schließlich der endgültige Wechsel an die Bande. Bereits in seiner ersten Saison (2009/10) übernahm der Schwede die U20 von Visby/Roma. In seiner zweiten Saison wurde er bereits in die erste Mannschaft geholt und fungierte dort als Assistenzcoach. Dieser Position blieb er für insgesamt sechs Saisonen treu. Zur Saison 2016/17 konzentrierte sich Johan wieder vermehrt auf die Jugend und kehrte zur U20 zurück.

In der Saison 2018/19 wechselte der Schwede erstmals ins Ausland nach Wien. Hier übernahm er die U18 als Headcoach und die Vienna Capitals Silver als Assistenzcoach. Zur Saison 2019/20 folgte der Sprung als Head Coach bei den Silver „Caps“. In dieser Saison nahmen die Österreicher erstmals an der Alps Hockey League teil und spielten unter anderem gegen die Broncos. Die letzten beiden Saisonen kehrte der Fachmann zurück in seine Heimat nach Sudrets, welche er als Head Coach leitete.

Die Erfolge sprechen für sich

Johan Sjöquist sammelte in seiner Laufbahn diverse Titel. Mit der U20 von Visby/Roma gelang es ihm zweimal den Titel in der eigenen Division zu gewinnen (2009/10 und 2017/18). Auch mit der ersten Mannschaft von Visby/Roma holte er sich 2012/13 den Titel als Divisionschampion. Dazu gesellen sich diverse zweite und dritte Plätze.

„Ich entschied mich für die Broncos, da ich mit vielen hungrigen jungen Spielern arbeiten darf. Außerdem hörte ich in der Vergangenheit ausschließlich positives über den Verein“, so der 47-Jährige in einem kurzen Interview. Weiter meinte der Skandinavier: „Unsere Strategie wird es sein aus einer gesicherten Defensive heraus schnelle und genaue Angriffe zu kreieren und in der Angriffszone den Gegner mit hohem Pressing zu stören“.

