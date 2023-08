Johan Porsberger bleibt in Dresden

Artikel anhören Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben den Vertrag mit Stürmer Johan Porsberger um eine weitere Spielzeit verlängert. Somit geht der schwedische...

Artikel anhören Artikel anhören

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben den Vertrag mit Stürmer Johan Porsberger um eine weitere Spielzeit verlängert.

Somit geht der schwedische Torjäger in seine dritte Saison in Dresden.

In 111 DEL2-Spielen für die Eislöwen sind dem Außenstürmer 49 Tore und 48 Vorlagen gelungen. Teamintern ist er in diesem Zeitraum vor Jordan Knackstedt (46 Treffer) und David Suvanto (31 Treffer) der torgefährlichste Spieler gewesen. Vor allem in den Playoffs gegen Krefeld war Porsberger mit sechs Toren in sechs Spielen besonders treffsicher.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Johan hat letzte Saison insgesamt weniger Tore erzielt als in der Spielzeit davor, sich jedoch im Defensivverhalten gesteigert. In den Playoffs hat er sein bestes Hockey gespielt und konnte seine Trefferanzahl im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln. Mit Tomas Andres bildet er ein spielstarkes Sturmduo, das sich viele Chancen erarbeitet und nur schwer zu verteidigen ist. Wir freuen uns, dass Johan sich für einen Verbleib in Dresden entschieden hat.“

Zehn der 49 Tore von Johan Porsberger sind spielentscheidende Tore (Game Winning Goals) gewesen.

Johan Porsberger, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Ich freue mich sehr ein drittes Jahr das Eislöwentrikot tragen zu dürfen. Meine erste Saison war sehr gut. In der letzten Saison habe ich dagegen etwas gebraucht, um so richtig ins Rollen zu kommen und viele Chancen nicht genutzt. Ich habe den Sommer aber viel gearbeitet und freue mich mit den Jungs wieder richtig loszulegen.“

Aktueller Kader 2023/2024

Tor: Janick Schwendener, Pascal Seidel, Nick Jordan Vieregge (FL)

Verteidigung: Nils Elten (FL), Garret Pruden, Simon Karlsson, Lukas Mannes, David Suvanto, Fabian Belendir, Nicklas Mannes, Bruno Riedl, Arne Uplegger

Angriff: Jussi Petersen, Vincent Hessler, Timo Walther, Niklas Postel, Matthias Pischoff, Matej Mrazek, Georgiy Saakyan, Ricardo Hendreschke, Dani Bindels, Yannick Drews, Tom Knobloch, Adam Kiedewicz, Lukas Koziol, Johan Porsberger, Tomas Andres

