Johan Pennerborn übernimmt für Bo Subr in Ravensburg

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars sind auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden und präsentieren mit Johan Pennerborn einen Coach mit umfangreicher internationaler Erfahrung auf höchstem Niveau.

Der 54-jährige Schwede war in den vergangenen Jahren in Top-Ligen in Schweden, Österreich und Finnland tätig und bringt eine beeindruckende Vita als Cheftrainer mit.

Seine bisher prägendste Zeit verbrachte Pennerborn beim Traditionsclub Färjestad BK. Dort arbeitete er sich vom Nachwuchs- und Assistenztrainer zum Head Coach der Profimannschaft hoch und führte das Team unter anderem zu einem ersten und einem zweiten Platz in der SHL-Hauptrunde in aufeinanderfolgenden Spielzeiten.

Auch international stellte Pennerborn seine Qualitäten unter Beweis: Zur Saison 2022/2023 wechselte er zu den Graz 99ers in die ICEHL, wo er zwei Jahre lang als Cheftrainer tätig war. Anschließend zog es ihn nach Finnland zum Erstligisten JYP Jyväskylä – als erster ausländischer Trainer in der Vereinsgeschichte übernahm er dort in der Spielzeit 2024/2025 die Verantwortung. Aufgrund familiärer Umstände entschied sich Johan Pennerborn, für die vergangene Saison kein neues Engagement anzunehmen. Nun führt ihn der Weg erstmals nach Deutschland und in die DEL2.

„Mit Johan haben wir einen erfahrenen Coach nach Ravensburg gelotst, der nicht nur eine sehr gute Vita im Profieishockey mitbringt, sondern auch menschlich super zu uns passt. Wir haben uns bewusst Zeit für die Entscheidung gelassen und sehr viele Gespräche geführt, um den richtigen Trainer zu finden. Johan hat sich dabei als Favorit herauskristallisiert und ich bin sehr froh, dass er ab sofort ein Teil der Towerstars-Familie sein wird“, sagt Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars und ergänzt: „Wir werden unser schnelles und aggressives Eishockey beibehalten und ich bin überzeugt, dass Johan unsere Spieler mitreißen wird.“

„Nach einer Saison Pause freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung. Marius Riedel und die Ravensburg Towerstars haben mich zu diesem Wechsel wirklich überzeugt. Zudem bin ich sehr gespannt auf Deutschland und das Eishockey, das dort gespielt wird“, sagt Johan Pennerborn zu seinem Wechsel nach Oberschwaben.

Bei seiner Spielphilosophie hat der neue Towerstars-Cheftrainer, der im Übrigen gut Deutsch spricht, klare Vorstellungen: „Ich möchte mit dem Team ein komplettes Spiel aufs Eis bringen, mit dem wir mit und ohne Puck das Geschehen diktieren können. Dazu gehören hohes Tempo, Physis und Puck-Kontrolle.“

Als erste Amtshandlung möchte der neue Cheftrainer umgehend Kontakt mit den bereits fixierten Spielern des Kaders aufnehmen, um das eigenverantwortliche Sommerprogramm sowie die Prioritäten zu besprechen. „Wir wollen gut vorbereitet in die neue Saison starten.“ Neben den sportlichen Belangen freut sich Johan Pennerborn auch auf die Anreise nach Ravensburg. „Natürlich möchte ich mich bald mit der Stadt und dem Umfeld vertraut machen.“