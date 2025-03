Joey Lewis und Alex Thiel beenden Karriere

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren hat auf der heutigen Abschlussveranstaltung das jeweilige Karriereende von Joey Lewis und Alex Thiel bekanntgeben müssen.

Beide waren große Identifikationsfiguren beim ESVK und schnürten lange ihre Schlittschuhe für die Joker in der DEL2. Dabei prägten die beiden eine lange Ära in der Wertachstadt.

Joey Lewis kam zur Saison 2017/2018 aus Rosenheim nach Kaufbeuren und absolvierte insgesamt acht Spielzeiten in Folge für die Joker. Dabei kam der gebürtige Waliser in 420 Pflichtspielen für den ESVK auf 289 Scorerpunkte. Joey Lewis wird sich zukünftig in einem Job in der freien Wirtschaft widmen.

Alex Thiel erlernte beim ESV Kaufbeuren das Eishockey spielen und kam über die DEL Stationen Düsseldorf und Augsburg zur Saison 2018 wieder fest zurück zu den Jokern. Dabei trug „Thilo“ 433-mal in Pflichtspielen das Trikot seines Heimatvereines. Dazu kam der gelernte Stürmer, der in den letzten Jahren als Verteidiger auflief auf gesamt 220 Scorerpunkte. Alex Thiel wird eine Ausbilung beginnen und eventuell unterklassig weiter Eishockey spielen.

Nach der heutigen Verabschiedung bei der Abschlussfeier, werden Alex Thiel und Joey Lewis auch nochmals gesondert zu Beginn der neuen Saison vor einem Heimspiel des ESVK in der energie schwaben arena angemessen verabschiedet.

Der ESVK wünscht Joey Lewis und Alex Thiel samt ihrer Familien von Herzen nur das allerbeste für die weitere Zukunft.

