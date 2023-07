„JÃ¶rn bringt alle Voraussetzungen mit, um den hohen Anforderungen gerecht zu werdenâ€œ – JÃ¶rn Krebs wird neuer Athletiktrainer der Adler Mannheim

Artikel anhören Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben einen neuen Athletiktrainer unter Vertrag genommen. Demnach wird Jörn Krebs ab sofort das Off-Ice-Fitnesstraining verantworten....

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben einen neuen Athletiktrainer unter Vertrag genommen.

Demnach wird Jörn Krebs ab sofort das Off-Ice-Fitnesstraining verantworten.

Krebs kennt die SAP Arena und die Rhein-Neckar-Region bereits bestens, denn der 32 Jahre alte gebürtige Berliner war in der vergangenen Saison Athletiktrainer in der Organisation des Handballbundesligisten der Rhein-Neckar-Löwen. Der studierte Sportwissenschaftler sammelte daneben bereits Erfahrungen im Feldhockey und Fußball. Zudem verfügt Krebs, der auch im Besitz einer DOSB-Athletiktrainerlizenz ist, über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Rehasport und Ernährung.

„Jörns Lebenslauf zeigt, dass er schon sehr früh wusste, in welchem Bereich er seine eigenen Kompetenzen und Interessen vermutet. Entsprechend hat er sich über die vergangenen rund zehn Jahre jede Menge Kenntnisse und ein umfangreiches Fachwissen angeeignet. Es ist extrem wichtig, dass sich das Training auf dem Eis mit dem Training neben dem Eis perfekt ergänzt, dass sich unsere Spieler körperlich in bestmöglichem Zustand befinden, um bei den Spielen in Bestform auflaufen zu können. Jörn bringt alle Voraussetzungen mit, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden“, freut sich Sportmanager Jan-Axel Alavaara auf die Zusammenarbeit.

„Der Schritt, nur eine Profi-Mannschaft zu betreuen, ist für mich die perfekte Chance, meine Leidenschaft auszuleben. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, die Adler in den kommenden Jahren auf ihrem Weg zu begleiten, zu unterstützen und die Arbeit neben dem Eis zu optimieren“, äußerst sich Krebs selbst zu seiner neuen Aufgabe.

