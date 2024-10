Joel Salzgeber verlÃ¤ngert Vertrag bei den SCL Tigers bis Saison 2026/27

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers setzen weiterhin auf ihren Nachwuchs und verlängern den Vertrag mit Stürmer Joel Salzgeber um zwei Jahre. Der 23-jährige...

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers setzen weiterhin auf ihren Nachwuchs und verlängern den Vertrag mit Stürmer Joel Salzgeber um zwei Jahre.

Der 23-jährige Walliser, der bereits seit seiner Jugend Teil der Tigers-Organisation ist, bleibt dem Team bis mindestens Ende der Saison 2026/27 erhalten.

Joel Salzgeber stammt aus dem Nachwuchs der SCL Tigers. Im Alter von 15 Jahren wechselte er vom EHC Visp zu den SCL Young Tigers, wo er seine Ausbildung fortsetzte. Sein Debüt in der National League gab der Walliser in der Saison 2020/21. Als ehemaliger Junioren-Nationalspieler vertrat er zudem die Schweiz sowohl an zwei U20- als auch an einer U18-Weltmeisterschaft. In der aktuellen Saison erzielte er bisher ein Tor.

„Joel ist ein kampf- und laufstarker Stürmer, der mit seiner Physis viel Energie ins Spiel bringt“, sagt Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers.