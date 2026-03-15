Joel Henry bleibt eine weitere Saison beim EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten wird auch in der kommenden Saison auf Joel Henry zählen können.

Der 22-jährige Stürmer, der im Rahmen des Spielertauschs mit den ZSC Lions während der Saison zum EHC Kloten gestossen ist, bleibt für ein weiteres Jahr im Team.

Er konnte sich seit seinem Wechsel schnell in die Mannschaft integrieren und überzeugte mit seinem Einsatz sowie seiner Entwicklung auf und neben dem Eis. Mit seiner Spielweise passt er sehr gut in die Struktur und Dynamik des Teams. Joel Henry erzielte in sechs Spielen zwei Tore und ein Assist.

Der EHC Kloten freut sich, die Zusammenarbeit mit Joel Henry in der kommenden Saison fortzuführen und gemeinsam den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.