Joel Grossniklaus und Paul Mottard wechseln zum SCB, Nils Rhyn und Thierry Schild verlÃ¤ngern

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat fÃ¼r die kommenden Jahre zwei junge MittelstÃ¼rmer verpflichtet: Joel Grossniklaus unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis 2028, Paul Mottard verpflichtet sich fÃ¼r drei Saisons. Zudem freut sich der SCB bekanntzugeben, dass die beiden Spieler Nils Rhyn und Thierry Schild ihre VertrÃ¤ge verlÃ¤ngert haben.

Der 19-jÃ¤hrige Joel Grossniklaus stammt aus Interlaken und durchlief die Nachwuchsabteilungen des HC Dragon Thun und der SCL Tigers. Zur Saison 2024/25 wechselte er in die U20-Mannschaft der MalmÃ¶ Redhawks in Schweden. In der laufenden Saison sammelte er in bislang 15 EinsÃ¤tzen bereits 14 Punkte (3 Tore / 11 Assists). Ab der Saison 2026/27 wird Grossniklaus fÃ¼r den SCB auflaufen.

Â«Mit Joel ist es uns gelungen einen Mann mit grossem Potenzial von unserem Projekt in Bern zu Ã¼berzeugen. Auch in der Juniorennationalmannschaft ist er ein wichtiger Bestandteil und wir freuen uns, kÃ¼nftig Joel beim SCB mit an Bord zu wissenÂ», sagt Diego Piceci, Leiter National League des SC Bern.

Paul Mottard stÃ¶sst nÃ¤chsten FrÃ¼hling zum Team

Auch der gleichaltrige Paul Mottard wechselt auf die nÃ¤chste Saison hin zum SC Bern. Der Center wurde unter anderem beim GenÃ¨ve-Servette HC, dem EHC Biel und dem HC NeuchÃ¢tel ausgebildet, bevor er 2024/25 nach Finnland in die hÃ¶chste Juniorenliga wechselte. In der laufenden Spielzeit kommt er zudem bei Tampereen Ilves zu EinsÃ¤tzen in der Liiga, der hÃ¶chsten finnischen Spielklasse. Ab der Saison 2026/27 steht er fÃ¼r drei Jahre beim SCB unter Vertrag.

Diego Piceci hÃ¤lt fest: Â«Paul spielt furchtlos, unerschrocken und mit hohem Hockey IQ. Er wird kÃ¼nftig auch in Bern eine wichtige Rolle einnehmen und wir freuen uns, dass Paul sich fÃ¼r seine weitere Entwicklung fÃ¼r den SCB entschieden hat.Â»

Nils Rhyn verlÃ¤ngert bis 2029

Das 20-jÃ¤hrige EigengewÃ¤chs Nils Rhyn bleibt dem SCB langfristig erhalten und verlÃ¤ngert seinen Vertrag bis 2029. Rhyn debÃ¼tierte in der Saison 2023/24 in der National League fÃ¼r den SCB. In der laufenden Spielzeit stand er bislang 19-mal auf dem Eis und verbuchte dabei seinen ersten Scorerpunkt mit einem Assist. ZusÃ¤tzlich sammelt der Verteidiger Spielpraxis beim EHC Basel in der Swiss League, wo er in drei EinsÃ¤tzen ebenfalls einen Assist beisteuern konnte.

Â«Wir sind sehr glÃ¼cklich, dass Nils den eingeschlagenen Weg mit uns weitergehtÂ», Ã¤ussert sich Piceci. Â«Seine Entwicklung zeigt konstant nach oben und sein physisches Spiel wird auch kÃ¼nftig ein wichtiger Bestandteil unserer Defensive sein.Â»

Thierry Schild bleibt dem SCB treu

Der StÃ¼rmer Thierry Schild durchlief mehrere Nachwuchsstufen des SC Bern und gab in der Saison 2022/23 sein DebÃ¼t in der National League. In der vergangenen Spielzeit absolvierte er 57 Partien (inklusive Playoffs) und sammelte dabei 16 Skorerpunkte (7 Tore, 9 Assists). Nun hat Schild seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2028 verlÃ¤ngert.

Â«Mit 20 Jahren hat Thierry vor allem in der letzten Saison bewiesen, was in ihm steckt. Er hat das Potential auch in Zukunft ein wichtiger Spieler des SC Bern zu sein. Wir freuen uns sehr, dass sich Thierry fÃ¼r den Verbleib in Bern entschieden hatÂ», so Piceci.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!