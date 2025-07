Jirik wird neuer Co-Trainer beim EV Landshut! – „EVL-Legende“ Bernie Englbrecht (67) übernimmt U 20-Team des Clubs als Headcoach

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat sein Trainerteam für die kommende DEL2-Saison weiter ergänzt und mit Ales Jirik einen neuen Co-Trainer verpflichtet.

Der 44-jährige Ex-EVL-Profi betreute in den letzten beiden Spielzeiten die U 20-Mannschaft der Rot-Weißen in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) und gewann mit ihr in der Saison 2023/24 die Deutsche Meisterschaft. Im U 20-Team kehrt derweil eine echte EVL-Legende auf den Cheftrainerposten zurück. Der bisherige Co-Trainer Bernie Englbrecht wird die Mannschaft in der anstehenden Spielzeit betreuen.

Jirik wird damit Uwe Krupp in der täglichen Arbeit auf dem Eis und an den Spieltagen unterstützen und brennt bereits auf seine neue Herausforderung: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Für mich ist das ein weiterer Schritt in meiner Karriere. Außerdem ist es eine große Ehre mit so einem erfahrenen Trainer wie Uwe zusammenarbeiten zu dürfen. Ich blicke aber auch sehr dankbar auf meine Tätigkeit im Nachwuchs zurück. Wir hatten eine tolle Zeit und haben mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft einen unvergesslichen Erfolg gefeiert“, sagte Jirik.

„Ales ist sehr kompetent, gut organisiert, hat viel Fachwissen und kennt sich natürlich im Verein aus. Ich denke, wir werden uns sehr gut ergänzen in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Außerdem hat er im Nachwuchs einen hervorragenden Job gemacht. Er hat sich diese Chance absolut verdient“, freut sich auch Uwe Krupp auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen „Co“.

Bernie Englbrecht startet mit der U20 in die Saisonvorbereitung

Während sich die Profi-Mannschaft Anfang August am Gutenbergweg einfinden wird, startet die U 20-Mannschaft des EVL mit dem neuen Cheftrainer Bernie Englbrecht bereits in dieser Woche in die Saisonvorbereitung auf dem Eis. „Ich bin Ales wirklich sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr und natürlich auch dafür, dass er mich als Nachfolger vorgeschlagen hat. Damals habe ich meine Trainerkarriere in der DNL begonnen, und jetzt bin ich wieder da. Ich denke, dass unsere Mannschaft etwas stärker ist, als im Vorjahr. Wir haben einen breiteren Kader, das wird uns helfen. Schließlich geht es gleich von Beginn an, um die Qualifikation für die Meisterrunde“, blickt Englbrecht bereits auf die neue Spielzeit, die am letzten August-Wochenende startet, voraus.

„Auf der Seite des EVL-Nachwuchses bleibt ein lachendes und ein weinendes Auge. Wir haben mit Ales einen echten Top-Trainer und einen Taktikfuchs an die Profis abgegeben. Natürlich ist es für uns auch eine Auszeichnung, dass er den Sprung in den Profibereich geschafft hat. Ich bin mir sicher, dass er mit seinen Qualitäten Uwe Krupp sehr gut unterstützen wird. Im Nachwuchsbereich freuen wir uns jetzt auf Bernie Englbrecht als Headcoach. Er bringt unglaublich viel Erfahrung mit und hat mich schon damals in der DNL gecoacht. Jetzt schließt sich sozusagen der Kreis. Zusätzlich werden wir uns noch um Co-Trainer-Lösung bemühen, um Bernie nach besten Kräften zu unterstützen“, kommentiert Sebastian Vogl, Sportlicher Leiter des EVL-Nachwuchses, die Personalentscheidung.