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Home International NHL Jiri Felcman unterzeichnet Entry-Level-Vertrag bei den Chicago Blackhawks
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Jiri Felcman unterzeichnet Entry-Level-Vertrag bei den Chicago Blackhawks

27. März 20261 Mins read73
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Jiri Felcman - © SCL Tigers
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Langnau. (PM SCL) Jiri Felcman hat einen Entry-Level-Vertrag bei den Chicago Blackhawks für die Saisons 2026/27 bis 2028/29 unterzeichnet.

Wie bereits in der Medienmitteilung vom 25. März 2026 angekündigt, führt Felcman die laufende Saison 2025/26 beim AHL-Farmteam der Blackhawks, den Rockford IceHogs, fort. Der Einsatz erfolgt im Rahmen eines Professional Tryout-Vertrags (PTO), wobei der Spieler für diese Zeit von den SCL Tigers ausgeliehen ist.

Der 20-jährige Stürmer wurde im NHL Entry Draft 2023 an 93. Stelle von den Chicago Blackhawks ausgewählt. Nach einer positiven Entwicklung in den letzten zwei Jahren haben die Blackhawks ihm nun einen Entry-Level-Vertrag für die Saisons 2026/27 bis 2028/29 angeboten.

Die weitere Vorgehensweise ab Sommer 2026 ist noch offen. In den ersten beiden Vertragsjahren besteht für Felcman die Möglichkeit, bei einem Einsatz ausserhalb der NHL nach Europa zurückzukehren. Sollte er in der Saison 2026/27 nicht in Nordamerika (NHL, AHL) eingesetzt werden, wird er seinen weiterhin gültigen Vertrag bei den SCL Tigers erfüllen.

Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers, sagt: „Wir stehen in engem Austausch mit Jiri und der Organisation der Chicago Blackhawks, um die bestmögliche Lösung für seine sportliche Entwicklung zu finden. Ziel ist es, gemeinsam die optimale Entscheidung für die Saison 2026/27 zu treffen.“

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