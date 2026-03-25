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Jiri Felcman setzt Saison bei den Rockford IceHogs fort

25. März 20261 Mins read44
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Jiri Felcman - © SCL Tigers
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Langnau. (PM SCL) Jiri Felcman setzt seine Saison in Nordamerika fort.

Der Stürmer der SCL Tigers erhält beim AHL-Team Rockford IceHogs einen Professional Tryout (PTO) Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26.

Die Rockford IceHogs, das AHL-Farmteam der Chicago Blackhawks, nehmen den 20-jährigen Stürmer auf Leihbasis für den Rest der Saison unter Vertrag. Er gilt ausschliesslich bis zum Saisonende in Rockford und hat keinen Einfluss auf die kommende Spielzeit.

Das Team der IceHogs tritt in der Central Division der American Hockey League an. Die Qualifikationsphase endet am 18. April, sodass Felcmans Saison mindestens bis dahin dauert. Das nächste Spiel findet am 28. März statt.

Der tschechische Stürmer mit Schweizer Lizenz wurde 2023 von den Chicago Blackhawks in der dritten Runde an 93. Stelle des NHL Entry Draft ausgewählt. In der Saison 2025/26 absolvierte Felcman für die SCL Tigers sämtliche 52 Qualifikationsspiele und erzielte dabei 20 Skorerpunkte (3 Tore, 17 Assists). Er steht auch für die Saison 2026/27 weiterhin bei den SCL Tigers unter Vertrag.

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