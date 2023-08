JirÃ­ Felcman erhÃ¤lt Profivertrag bei den SCL Tigers

Artikel anhören Der 18-jährige Nachwuchsspieler Jirí Felcman erhält bei den SCL Tigers seinen ersten Profivertrag für die nächsten drei Jahre bis Saison 2025/26. Aufregende...

Der 18-jährige Nachwuchsspieler Jirí Felcman erhält bei den SCL Tigers seinen ersten Profivertrag für die nächsten drei Jahre bis Saison 2025/26.

Aufregende Tage für den Jungtiger Jirí Felcman: Zuerst wurde der 18-jährige Center von den Chicago Blackhawks an das Tom Kurvers Prospect Camp im September eingeladen, nachdem er Ende Juni im NHL-Draft berücksichtigt wurde (3. Runde, #93, Chicago Blackhawks). Nun erhält er bei den SCL Tigers seinen ersten Profivertrag für die nächsten drei Jahre bis zur Saison 2025/26.

„Ich fühle mich in Langnau sehr wohl und die sportlichen Perspektiven und das zweite Eisfeld mit der Athletikhalle haben mir meine Entscheidung leicht gemacht“, sagt Jirí Felcman und ergänzt: „Ich möchte mich hier weiterentwickeln und freue mich sehr, die nächsten drei Jahre weiterhin für die Tigers spielen zu dürfen.“

Jirí Felcman wechselte 2020 in die Nachwuchsorganisation der SCL Young Tigers und wird, nachdem er den Grossteil des Sommertrainings mit der ersten Mannschaft absolviert hat, am 1. September mit der U20-Elit in seine 5. Saison starten. Ab der Saison 2024/25 ist der tschechische Junioren-Nationalspieler dann mit einer CH-Lizenz spielberechtigt.

„Es ist ein wichtiges Zeichen für die Tigers-Organisation, dass sich ein solches Talent für uns entscheidet. Er hat das Vertrauen in uns, dass wir für ihn die beste sportliche Adresse sind und auch mit der neuen Infrastruktur ideale Perspektiven bieten können“, meint Leiter Sport Pascal Müller. „Ich bin gespannt, wie er sich weiterentwickeln wird und freue mich, dass wir ihn auf seinem weiteren Weg begleiten können.“

