Jetzt offiziell: Thomas Berglund wird neuer Cheftrainer der Kölner Haie – Henrik Stridh kommt als Co-Trainer

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben einen neuen Cheftrainer. Thomas Berglund steht künftig hinter der Kölner Bande und bekommt bei den Haien einen Vertrag bis 2028.

Neben dem 57-jährigen Schweden kommt auch Berglunds Landsmann und langjähriger Assistent Henrik Stridh zur neuen Saison nach Köln. Beide arbeiteten die vergangenen neun Jahre erfolgreich bei Luleå HF in der schwedischen Liga zusammen, gewannen 2025 die schwedische Meisterschaft und standen in diesem Jahr im Finale der Champions Hockey League.

Haie-Sportdirektor Matthias Baldys: „Wir haben bereits früh ein Profil für unseren neuen Cheftrainer aufgestellt, in welches Thomas Berglund sehr gut passt. Er ist ein erfahrener Trainer, der in Luleå über viele Jahre herausragende Arbeit geleistet hat. Wir haben viele gute Gespräche geführt und schnell das Gefühl bekommen, dass sich Ziele und Werte decken. In den Gesprächen ist klar geworden, dass Thomas der passende Trainer für uns ist und er große Lust auf die Haie und den KEC hat. Mit Henrik Stridh bekommen wir einen Co-Trainer, den Thomas bestens kennt. Sie haben bereits viele Jahre erfolgreich zusammengearbeitet und ergänzen sich gut. Wir freuen uns sehr, Thomas und Henrik ab der kommenden Saison in Köln zu haben.“

Thomas Berglund: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in Köln. Es ist aufregend, ab sofort ein Teil der Haie-Organisation mit einer so großen und begeisterten Fangemeinde zu sein. In den Gesprächen mit Sportdirektor Matthias Baldys und der Clubführung habe ich schnell gespürt, dass die Haie und ich gut zusammenpassen. Wir teilen eine klare Vorstellung davon, wie wir die nächsten Schritte angehen, Strukturen weiterentwickeln und die Mannschaft optimal auf die Herausforderungen der Saison vorbereiten wollen. Für Henrik und mich ist es zudem etwas Besonderes, erstmals außerhalb Schwedens zu arbeiten – und das direkt bei einem so renommierten Club wie den Kölner Haien.“

Henrik Stridh: „Ich habe viel Gutes über den Verein, die Stimmung bei den Spielen und die Stadt gehört. Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle beim KEC und darauf, ab sofort ein Teil der Haie zu sein.“

Über Thomas Berglund

Der 57-jährige Schwede verbachte insgesamt 33 Jahre beim schwedischen Erstligisten Luleå HF. Als Spieler absolvierte der ehemalige Mittelstürmer in 17 Jahren zwischen 1989 und 2005 über 785 Spiele für Luleå in der ersten schwedischen Liga. 1996 gewann er mit dem Team aus Nord-Schweden die Meisterschaft.

Nach seiner aktiven Karriere wechselte Thomas Berglund umgehend hinter die Bande. Nach zwei Jahren als Cheftrainer in der 3. Schwedischen Liga kam Berglund zurück zum Luleå HF, wo er für drei Jahre die U20-Mannschaft des Clubs übernahm. 2010 folgte der nächste Schritt in seiner Karriere, als er zum Co-Trainer Luleås befördert wurde. Vier Jahre verbrachte Berglund als Assistent, ehe er 2014 zu Brynäs IF wechselte, um erstmals Cheftrainer in der SHL zu werden.

Nach drei Jahren bei Brynäs IF zog es Berglund erneut zurück zum Luleå HF. Ab der Saison 2017/2018 arbeitete er die vergangenen neun Jahre als Cheftrainer des Clubs. In dieser Zeit erreichte Berglund zweimal das Finale der Champions Hockey League (2023 und 2026), wurde 2022 Vizemeister und führte das Team 2025 zur zweiten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Dazu wurde er 2017 als schwedischer Eishockey-Trainer des Jahres, sowie 2019 und 2020 als SHL-Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Über Henrik Stridh

Unterstützt wurde Thomas Berglund in den vergangenen neun Jahren von seinem langjährigen Co-Trainer Henrik Stridh. Der ebenfalls 57-jährige Schwede ist mit Unterbrechung seit 2001 als Trainer tätig.

Nach einigen Jahren bei seinem Jugendclub Timrå IK im Nachwuchs- und Profibereich kam Henrik Stridh 2017 gemeinsam mit Thomas Berglund zum Luleå HF. Neben seiner Tätigkeit in Luleå war Stridh für fünf Jahre Co-Trainer der Schwedischen U20-Nationalmannschaft und begleitete das Team bei fünf Weltmeisterschaften.

Die Kölner Haie sind sowohl für Thomas Berglund als auch Henrik Stridh die erste Station außerhalb Schwedens. Bei den Haien werden sie mit Co-Trainer Manuel Kofler, Goalie Coach Tommi Satosaari, Development Coach Thomas Brandl und Athletiktrainer Leon Lilik das neue Trainerteam des KEC bilden.