Jetzt offiziell: Niklas Lunemann bleibt bei der Düsseldorfer EG

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Torwart Niklas Lunemann um eine weitere Saison verlängert.

Der 23-jährige Keeper war im Sommer 2025 von den Kölner Haien auf die richtige Rheinseite gewechselt und zählt seitdem zu den Publikumslieblingen im Team. Der Linksfänger hat 32 der bislang 50 Hauptrundenspiele bestritten.

Geschäftsführer Rick Amann: „Niklas Lunemann hat uns mit seinen bisherigen Leistungen überzeugt. Wir verfügen mit ihm und dem derzeit leider verletzten Leon Hümer schon über ein junges und starkes Torwart-Duo mit guten Perspektiven. Wir sind davon überzeugt, dass wir auf dieser Position insgesamt gut aufgestellt sein werden.“

Niklas Lunemann: „Ich habe mich in den vergangenen Monaten auch durch die Zusammenarbeit mit Torwarttrainer Benedikt Weichert sehr gut weiterentwickelt und möchte das in der nächsten Saison fortsetzen. Ich will die nächsten Schritte machen und der DEG damit helfen, sich in den Top 6 zu etablieren.“