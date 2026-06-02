Jetzt offiziell: Mo Müller geht nicht in Frührente und verlängert bei den Haien

Köln. (PM Haie) Der Kapitän bleibt an Bord. Die Kölner Haie haben, wie Eishockey-Magazin vorab berichtete, den Vertrag mit ihrem Kapitäns Moritz Müller verlängert.

Damit wird „Mo“ auch in der Saison 2026/2027 das Haie-Trikot tragen und seine 24. Saison als Profi der Kölner Haie bestreiten. Der 39-Jährige, der in der Saison 2003/2004 sein erstes PENNY-DEL-Spiel absolvierte, steht aktuell bei 1.183 Einsätzen in Deutschlands höchster Spielklasse.

Sportdirektor Matthias Baldys über die Vertragsverlängerung: „Die Gespräche mit Mo waren wie immer von Offenheit und gegenseitigem Vertrauen geprägt. Wir sind fest davon überzeugt, dass Mo unsere Mannschaft mit seinen Fähigkeiten und seiner Präsenz auch in der kommenden Saison besser macht – auf und neben dem Eis. Gleichzeitig verkörpert er die Werte des KEC in besonderer Weise, so ist in entscheidenden Momenten immer auf ihn Verlass.“

Moritz Müller: „Ich freue mich sehr, eine weitere Saison im KEC-Trikot aufzulaufen. Ich bin überzeugt davon, dass wir als Club in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen haben und möchte diesen Weg weiter mitgestalten. Ich habe weiterhin das Gefühl, dass ich der Mannschaft auf dem Eis helfen kann. Umso mehr freue ich mich auf die kommende Saison mit vielen neuen Eindrücken, einem neuen Trainerteam und den Spielen in der Champions Hockey League.“

Über Moritz Müller

Seit 23 Jahren spielt Moritz Müller für die Kölner Haie. Seine erste Partie im Profidress bestritt er am 18. Dezember 2003 beim Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG. Auf diese Partie folgten 1.182 weitere im KEC-Trikot, sodass der 39-Jährige aktuell bei 1.183 Einsätzen in der PENNY DEL steht. In diesen Partien gelangen ihm für die Haie 50 Tore sowie 246 Assists.

In der Saison 2022/2023 absolvierte Mo als zweiter Spieler der KEC-Historie sein 1.000. Spiel im Dress des KEC. Einzig Mirko Lüdemann, der zwischen 1993 und 2016 insgesamt 23 Jahre für die Haie spielte, steht mit 1.197 Einsätzen in Deutschlands höchster Spielklasse vor „Mo“.

Zudem war Müller über viele Jahre auch Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen, die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2023 und die dreimalige Teilnahme am Finale um die Deutsche Meisterschaft mit dem KEC. Sein (bis dato) letztes Spiel für die deutsche Nationalmannschaft bestritt Mo bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien im Februar dieses Jahres beim Viertelfinale gegen die Slowakei.

Zuletzt war Müller für die Eishockey-WM 2026 in der Schweiz als Experte für MagentaSport aktiv. Der langjährige Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bereicherte die Live-Übertragungen mit seinen Expertisen, Analysen und Innenansichten.