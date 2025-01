Jetzt offiziell: Iserlohn Roosters vergeben ihre letzte Importlizenz

Iserlohn. (EM / PM Roosters) Die Iserlohn Roosters reagieren auf die lange Verletztenliste und vergeben ihre letzte noch freie Importlizenz an den 32 Jahre alten kanadischen Angreifer Christian Thomas.

Der 175 cm große und 80 Kg schwere Angreifer wechselt aus der slowakischen Extraliga vom Tabellen-Schlusslicht HC Nove Zamky an den Seilersee. Im Team des HC war er zweitbester Scorer hinter Jayce Hawerchuk (wechselt zum EHC Kloten) und vor dem letztjährigen Last-Minute-Transfer Nick Ritchie.

„Wir kämpfen um jeden Punkt“

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christian einen erfahrenen Stürmer für uns gewinnen konnten, was bei der aktuellen Marktlagfe alles andere als selbstverständlich war“, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier. „Christian ist ein schneller Flügelstürmer, der bereits im Spielrhythmus ist. Mit Blick auf unsere aktuelle Verletztensituation kann und soll er uns sofort weiterhelfen und wird unserer Mannschaft zusätzliche Energie im Saisonendspurt geben“, fügt Fritzmeier an.

Christian Thomas ist bereits am Seilersee eingetroffen und war heute bereits das erste Mal mit seinem neuen Team auf dem Eis. Er wird das Roosters-Trikot mit der Nummer 27 tragen und ist zur nächsten Begegnung, dem Heimspiel gegen die Eisbären Berlin am kommenden Sonntag, einsatzbereit. Er belegt die elfte Importlizenz im DEL-Kader der Sauerländer.

„Ich freue mich über die Chance, in einer Top-Liga wie der DEL zu spielen. Wir kämpfen um jeden Punkt, das hat man in den letzten Spielen gesehen und ich will meinen Teil zu einem erfolgreichen Saisonendspurt beitragen“, sagt der neue Roosters-Stürmer.

Christians Papa ist eine NHL Legende

Christian Thomas ist väterlicherseits vorbelastet. Sein Vater Steve hat nämlich zwischen den 80-, 90- und 2000-er Jahren insgesamt 1399 NHL Spiele für Toronto, Chicago, die New York Islanders, New Jersey Devils, Anaheim und Detroit bestritten und dabei 1038 Punkte erzielt.

Adam Henrique ist Christian Thomas´ Schwager und spielt derzeit in Edmonton, wo er Teamkollege von Leon Draisaitl ist.

Sein Karriereweg

Christian Thomas fiel bereits als Junior in der OHL auf, wo er über 100 Punkte pro Saison erzielte. Im NHL Entry Draft 2010 wurde er in der zweiten Runde an 40. Stelle von den New York Rangers ausgewählt. Er erhielt einen Two-Way Vertrag und unterstützte das Farmteam der New York Rangers, die Connecticut Whale in der AHL (19 Tore, 16 Assist in 73 Spielen), wo er auch die Saison 2012/13 mit Ausnahme eines Einsatzes in der NHL für die Rangers verbrachte. Im Jahr darauf wurde er schließlich zu den Montreal Candiens transferiert, wo er in den folgenden zweieinhalb Spielzeiten mit 25 weiteren Partien auch in der NHL zum Einsatz kam und fester Bestandteil der Hamilton Bulldogs (AHL) war. Er verblieb in der American Hockey League bis 2018 (Springfield Falcons, Hershey Bears, und Wilkes-Barre/Scranton Penguins) und kam nur einmal für die Coyotes selbst in der NHL zum Einsatz. Es folgte die Einberufung für die Olympischen Winterspiele von Pyeongchang, wo er mit Kanada die Bronzemedaille gewann (ein Tor und ein Assist) und selben Jahr auch den Spengler Cup. Nach seiner sechsten Profisaison und insgesamt 191 Punkten in 348 AHL Spielen und 27 NHL Einsätzen in Nordamerika entschied sich Thomas für einen Wechsel nach Europa: in Schweden bestritt er im Trikot von Rögle BK 11 Spiele, bevor er in die KHL zu Traktor Chelyabinsk (59 Spiele, 23 Punkte) übersiedelte. 2020/21 bekam er einen Vertrag bei KooKoo in der finnischen Liga. Ein Engagement beim kasachischen Hauptstadtklub Barys Nur-Sultan (KHL) zum Beginn der Spielzeit 2021/22 war allerdings nur von kurzer Dauer, da er im Oktober 2021 zum SC Bern (17 Punkte in 28 Spielen), wo er bereits 2020 ein Spiel bestritten hat, zurückkehrte.

Es folgten zwei erfolgreiche Spielzeiten in Bozen (126 Spiele, 89 Scorerpunkte). In der aktuellen Spielzeit war er in Tschechien für Liberec (16 Spiele, 1 Assist) und in der Slowakei für den HC Nove Zamky (22 Spiele, 26 Punkte) aktiv.

Nun folgt in Iserlohn die erste Station in der Penny DEL.

Zitate zu Christian Thomas

Oktober 2021, Berns damaliger Sportchef Andrew Ebbett: „Christian Thomas kennt Bern bereits und seine Qualitäten passen bestens in unsere Liga»“

August 2022, Glen Hanlon, Headcoach HC Bozen Südtirol: „Christian ist ein erstklassiger Spieler und eine Persönlichkeit. Seine Familie ist in der NHL ein Begriff und wir sind glücklich, ihn in unserer Mitte begrüßen zu können: seine Schnelligkeit, sein Können und seine Erfahrung werden für unseren kollektiven Wachstumsprozess sehr hilfreich sein“.

Die Karriere von Christian Thomas in Zahlen

